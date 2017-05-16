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«Сладкое прощание Веры» начнётся 23 мая: фильм-триумфатор World Fest выходит в минский прокат

16 мая 2017 19:58
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Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Может, награда придаст фильму новый импульс? Потому что в кинотеатрах фильм не прошёл. Уж не знаю, показывали ли его какие-то телеканалы, закупали. Какая-то новая перспектива, новая волна появится?

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Сейчас мне пообещала киностудия «Беларусьфильм», что будет повторный прокат в Минске, быть может, ещё по областям. Он просто шёл в 2015 году, но очень скромно, очень тихонечко и, кстати, тоже в мае.

То есть, когда уже у всех, понятно, дачи, отдых и в кино особенно не ходят.

То есть, очень такое невыгодное время было, но вот сейчас, после 23-его мая он выходит в прокат снова, уже на афише будет, что он получил приз. 

Интервью полностью смотрите здесь

# Культура # Кино # Александра Бутор

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