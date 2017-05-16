Прямой эфир

«В техническом и профессиональном смысле сильно отстаём, а учиться не хотим». Почему белорусские фильмы не продаются?

16 мая 2017 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Поколение, которое оказалось на изломе историческом и технологическом – того, что касается индустрии телевизионной и киношной. Может быть, это – большая наша беда, что мы застряли в том времени. И мы к кино и телевидению относимся значительно более серьёзно, и по-старому, чем стоило бы в нынешнее время. Кино сейчас надо рассматривать совсем по-другому, в отношении тех телевизионных сериалов, которые производятся. И телевидение в сравнении с Интернетом. Жалеете ли Вы о том, что вот застряли немножко и Вас ещё воспитали чуть-чуть в тех традициях?

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Это – две стороны есть. С одной стороны, я радуюсь, что я ещё там застряла, потому что в этом есть какая-то чистота. То советское кино, на котором мы выросли – в нём есть какая-то чистота. Но, с другой стороны, я понимаю, что я, например, отстаю от всего мирового кинематографа так, как будто, не знаю...

Для сравнения: операторы, которые снимают свадьбы, и операторы, которые номинируются на фестивали.

Там разница очень большая. Мы поехали с моим оператором в Польшу на очень крупный фестиваль Camerimage операторский, где был, вообще, почти весь Голливуд. Мы увидели, какая, вообще, на свете существует  техника, не то, что там фильмы. А просто даже техника. И мы просто упали, потому что в Беларуси такой техники никогда не будет, она слишком дорогая, чтобы здесь окупиться. То есть, мы настолько отстаём даже технически в кинопроизводстве, а пытаемся изобрести велосипед и думаем, почему это наши фильмы не продаются.  Потому что мы в техническом и профессиональном смысле очень сильно отстаём, а учиться не хотим. Не надо ничего изобретать. Элементарно просто всё. У нас профессиональный очень низкий уровень. Просто поучитесь для начала, посмотрите, на что снимают, что снимают, о чём снимают, и снимайте. 

Интервью полностью смотрите здесь

# Культура # Кино # Александра Бутор

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Бутор: «Женщины хитрее, мужчины очень простые»
16 мая 2017 20:00

Александра Бутор: «Женщины хитрее, мужчины очень простые»

Режиссёр Александра Бутор: «Мечтаю снять кино о войне. Война – это абсурд. Любая»
16 мая 2017 19:59

Режиссёр Александра Бутор: «Мечтаю снять кино о войне. Война – это абсурд. Любая»

Александра Бутор: «Не думаю, женщина я или мужчина, когда снимаю кино»
16 мая 2017 19:59

Александра Бутор: «Не думаю, женщина я или мужчина, когда снимаю кино»