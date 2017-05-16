«В техническом и профессиональном смысле сильно отстаём, а учиться не хотим». Почему белорусские фильмы не продаются?

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Поколение, которое оказалось на изломе историческом и технологическом – того, что касается индустрии телевизионной и киношной. Может быть, это – большая наша беда, что мы застряли в том времени. И мы к кино и телевидению относимся значительно более серьёзно, и по-старому, чем стоило бы в нынешнее время. Кино сейчас надо рассматривать совсем по-другому, в отношении тех телевизионных сериалов, которые производятся. И телевидение в сравнении с Интернетом. Жалеете ли Вы о том, что вот застряли немножко и Вас ещё воспитали чуть-чуть в тех традициях?

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:

Это – две стороны есть. С одной стороны, я радуюсь, что я ещё там застряла, потому что в этом есть какая-то чистота. То советское кино, на котором мы выросли – в нём есть какая-то чистота. Но, с другой стороны, я понимаю, что я, например, отстаю от всего мирового кинематографа так, как будто, не знаю...

Для сравнения: операторы, которые снимают свадьбы, и операторы, которые номинируются на фестивали.

Там разница очень большая. Мы поехали с моим оператором в Польшу на очень крупный фестиваль Camerimage операторский, где был, вообще, почти весь Голливуд. Мы увидели, какая, вообще, на свете существует техника, не то, что там фильмы. А просто даже техника. И мы просто упали, потому что в Беларуси такой техники никогда не будет, она слишком дорогая, чтобы здесь окупиться. То есть, мы настолько отстаём даже технически в кинопроизводстве, а пытаемся изобрести велосипед и думаем, почему это наши фильмы не продаются. Потому что мы в техническом и профессиональном смысле очень сильно отстаём, а учиться не хотим. Не надо ничего изобретать. Элементарно просто всё. У нас профессиональный очень низкий уровень. Просто поучитесь для начала, посмотрите, на что снимают, что снимают, о чём снимают, и снимайте.