Александра Бутор: «Женщины хитрее, мужчины очень простые»

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:

Думаю, что женщины хитрее, мужчины очень простые.

Как бы они не красовались, не рисовались, что они – главные.

Но они настолько простые, что нам, если мы чуточку хитрее будем, мы, конечно, управляем миром и мужчинами.

А мы, значит, предсказуемые, в Вашем представлении?

Александра Бутор:

Если женщина умная, то да. На самом деле, вот уважение очень важно. Если ты уважаешь мужчину, и он тебя уважает, то тогда, наверное, случается какой-то союз такой настоящий.