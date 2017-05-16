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Александра Бутор: «Женщины хитрее, мужчины очень простые»

16 мая 2017 20:00
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Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Думаю, что женщины хитрее, мужчины очень простые.

Как бы они не красовались, не рисовались, что они – главные.

Но они настолько простые, что нам, если мы чуточку хитрее будем, мы, конечно, управляем миром и мужчинами. 

А мы, значит, предсказуемые, в Вашем представлении?

Александра Бутор:
Если женщина умная, то да. На самом деле, вот уважение очень важно. Если ты уважаешь мужчину, и он тебя уважает, то тогда, наверное, случается какой-то  союз такой настоящий.

Интервью полностью смотрите здесь

# Культура # Кино # Александра Бутор

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