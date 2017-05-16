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«Тут уже интересно вместе». Александра Бутор о парах с разницей в возрасте

16 мая 2017 19:59
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Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда у мужчины достаточно молодая супруга – как правило, это вторая, третья, иногда четвёртая – это может длиться долго. Поскольку, в общем, как-то это допускается в обществе. Обратная ситуация происходит очень редко. Я знаю такие пары. Очень многие быстро распадаются, но есть те, которые существуют. А вы знаете такие? Вы же откуда-то писали эту историю.   

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Я знаю не с такой большой разницей, лет 15-12 – такие я знаю.

Они – очень счастливые, эти пары.

Мне кажется, что тут уже интересно вместе. Во всех смыслах, не только на каком-то физическом уровне. Когда тебе уже интересно просто. Просто жить, каждый день интересен. 

Интервью полностью смотрите здесь

# Культура # Кино # Александра Бутор

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