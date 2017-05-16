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Режиссёр Александра Бутор: «Мечтаю снять кино о войне. Война – это абсурд. Любая»

16 мая 2017 19:59
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Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Я, например, мечтаю снять кино о войне.  У меня есть очень хороший материал. И на меня так смотрят: «Зачем тебе, девочке, война?» А я не понимаю, как можно в современном мире воевать. Не понимаю я. Человечество прошло столько войн, и так развиты технологии, и люди, всё равно, не могут сидеть спокойно, на месте, в комфорте, в дружбе, в любви.

Они постоянно что-то творят друг с другом.

Меня такие вещи волнуют, а не то, что меня волнует что-то женское – я должна там за борьбу женщин, против мужчин бороться. Я об этом не думаю. Я думаю о каких-то вещах… Даже об экологии, например. То есть, мне нашу маленькую планету жалко, она болтается в космосе одиноко. А мы над ней издеваемся.

Если вы будете снимать кино о войне – это о Второй мировой войне  или о каком-то современном конфликте?

Александра Бутор:
У меня сценарий о Второй мировой войне. Но, на самом деле, там история, которая касается, вообще, темы войны, в принципе. То, что война – это абсурд. Любая.

Интервью полностью смотрите здесь

# Культура # Кино # Александра Бутор

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