Александра Бутор: «Не думаю, женщина я или мужчина, когда снимаю кино»

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сейчас большое количество организаций, движений за женское лидерство. Просто за равные права, за реализацию себя. И, в этом смысле, Ваша карьера и то, кем Вы являетесь в Беларуси – прекрасный пример. Вас запросто можно поднять на флаг любого такого движения. Но, когда Вы моделируете свои истории и свои фильмы – чего в этом больше? «Это – такое же кино, как и все. Пожалуйста, посмотрите и расценивайте меня на равных». Или «Нет, минуточку. Это – совершенно особенный взгляд. Я как женщина, смотрю. И вот, посмотрите на мой взгляд маленькой хрупкой женщины».

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:

Конечно, я не думаю, о том, женщина я или мужчина, когда снимаю кино.

Я думаю о том, что у меня в душе болит, и как об этом рассказать людям.

Я имею в виду не то, что болит у меня, именно личное. У меня, например, очень болит душа за то, что происходит война между славянскими государствами. Даже на таком уровне у меня болит душа за то, что есть какие-то проблемы бедности. То есть, я имею в виду такие общечеловеческие вещи, которые у меня болят. Я, например, мечтаю снять кино о войне.