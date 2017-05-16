«Наблюдать смешно за тем, что тут снимается». Александра Бутор о белорусском кино

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:

Мне наблюдать смешно за тем, что сейчас происходит, что тут снимается. Как будто, вообще, нет на свете такого понятия, как драматургия, как сценарное мастерство.

То есть, люди пишут – что вижу, то и пишу, что вижу, то и снимаю.

Может, проблема в том, что техника, возможности съёмки, возможности реализации и доступ к телам людей, принимающих решения в Минкульте – всё стало ближе и проще?

Александра Бутор:

Сейчас ближе и проще стали технологии. Вы можете, если у вас есть классный сценарий, который нужно научиться сначала писать, то дальше всё копеечное. Сейчас уменьшается техника в размерах, а картинки – для большого экрана. То есть, технически стало всё дешевле. Не нужно ходить в министерство культуры, просить миллионы долларов, можно найти…

Самое главное – сценарий?

Александра Бутор:

Обязательно. Всё. Если меня спросить, в чём проблема белорусского кино, я могу только так сказать. Технически проблем нет. Вы видите, наверное, как снимают сейчас очень много всяких клипов, и всего. И технически это очень круто.