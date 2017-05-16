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«Его смотрела Америка». Чем гордится режиссёр фильма «Сладкое прощание Веры»

16 мая 2017 19:58
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Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Фильм номинировался в нескольких номинациях. И, ну, наверное, была надежда, что он что-то да и получит. Никто, конечно, не рассчитывал на золотую награду, но все надеялись, что что-то получит. Дело не в этом, а в том, что его смотрела Америка.

Вот это, по-моему, очень прекрасный такой знак.

И консул мне, как раз, в тот день написал, что это – очень мощный фильм, что принимали американцы очень здорово. Вот это мне приятно.  

Интервью полностью смотрите здесь

# Культура # Кино # Александра Бутор

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