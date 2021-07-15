«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович

Новости Беларуси. Совсем немного времени остается до самого долгожданного события – торжественной церемонии открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

В 2021 году мероприятия форума освещают более 400 журналистов. Своих представителей направили почти 80 средств массовой информации. 15 июля в Витебске для них открыли международный пресс-центр. Новости «Славянского базара» разлетятся отсюда по всему миру.

«Васильковые паспорта» будут вручаться тем, кто посвятил «Славянскому базару» более 14 лет.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Поскольку есть достаточное количество людей, которые заслуживают быть награжденными, отмеченными таким паспортом, каждый из них привнес свой вклад. Конечно, Елена Борисовна – это особая страничка в истории фестиваля, бессменная ведущая. Человек, который стал заслуженным артистом на сцене фестиваля, как она сказала, из рук Президента получила это почетное звание. И таких людей достаточно много. Хотелось бы, чтобы все они были отмечены таким же паспортом.

В Витебске 15 июля отмечены лучшие журналисты по мнению Министерства информации. Среди награжденных и наш коллега – собкор по Витебской области Виктор Пралич.

Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»