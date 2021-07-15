«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович
Новости Беларуси. Совсем немного времени остается до самого долгожданного события – торжественной церемонии открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.
В 2021 году мероприятия форума освещают более 400 журналистов. Своих представителей направили почти 80 средств массовой информации. 15 июля в Витебске для них открыли международный пресс-центр. Новости «Славянского базара» разлетятся отсюда по всему миру.
Организаторы форума предлагают массу информационных поводов. Так, например, сегодня на фестивале дан старт новой традиции – вручение «васильковых паспортов», это станет обязательной частью фестивальной программы. Обладателем такого документа стала заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович.
«Васильковые паспорта» будут вручаться тем, кто посвятил «Славянскому базару» более 14 лет.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Поскольку есть достаточное количество людей, которые заслуживают быть награжденными, отмеченными таким паспортом, каждый из них привнес свой вклад. Конечно, Елена Борисовна – это особая страничка в истории фестиваля, бессменная ведущая. Человек, который стал заслуженным артистом на сцене фестиваля, как она сказала, из рук Президента получила это почетное звание. И таких людей достаточно много. Хотелось бы, чтобы все они были отмечены таким же паспортом.
В Витебске 15 июля отмечены лучшие журналисты по мнению Министерства информации. Среди награжденных и наш коллега – собкор по Витебской области Виктор Пралич.
Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»
Витебск буквально окутан фестивальной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – буквально каждая городская площадь предлагает гостям яркую программу. Так, особенно громко сейчас на площади Победы – здесь проходит Международный фестиваль барабанщиц и мажореток.