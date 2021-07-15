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«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович

15 июля 2021 11:04
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Новости Беларуси. Совсем немного времени остается до самого долгожданного события – торжественной церемонии открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-1

В 2021 году мероприятия форума освещают более 400 журналистов. Своих представителей направили почти 80 средств массовой информации. 15 июля в Витебске для них открыли международный пресс-центр. Новости «Славянского базара» разлетятся отсюда по всему миру.

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-4

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-6

Организаторы форума предлагают массу информационных поводов. Так, например, сегодня на фестивале дан старт новой традиции – вручение «васильковых паспортов», это станет обязательной частью фестивальной программы. Обладателем такого документа стала заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович.

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-9

«Васильковые паспорта» будут вручаться тем, кто посвятил «Славянскому базару» более 14 лет.

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-12

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Поскольку есть достаточное количество людей, которые заслуживают быть награжденными, отмеченными таким паспортом, каждый из них привнес свой вклад. Конечно, Елена Борисовна – это особая страничка в истории фестиваля, бессменная ведущая. Человек, который стал заслуженным артистом на сцене фестиваля, как она сказала, из рук Президента получила это почетное звание. И таких людей достаточно много. Хотелось бы, чтобы все они были отмечены таким же паспортом.

В Витебске 15 июля отмечены лучшие журналисты по мнению Министерства информации. Среди награжденных и наш коллега – собкор по Витебской области Виктор Пралич.

Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-15

Витебск буквально окутан фестивальной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – буквально каждая городская площадь предлагает гостям яркую программу. Так, особенно громко сейчас на площади Победы – здесь проходит Международный фестиваль барабанщиц и мажореток.

«Особая страничка в истории». Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович-18

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Владимир Перцов # Елена Спиридович # Фотофакт

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