«Я в абсолютном счастье сейчас». Вот что говорят зрители и участники первого концерта «Славянского базара»

Новости Беларуси. Первый концерт прошел на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт международному фестивалю искусств «Славянский базар» дала симфоническая рок-феерия «Увертюра к фестивалю. Огонь и лед» в исполнении танцующего оркестра и балета на льду Санкт-Петербурга. Выступление фигуристов сопровождалось легендарными хитами. Публика после каждого исполнения всем Летним амфитеатром кричала «Браво!» Такого выступления на сцене здесь еще не было никогда.

30-е, это юбилейные – все совпало. То есть коренные жители здесь, это же из года в год идет все это. Ну а без дождя – мы сегодня только об этом говорили, как это – такая жара, фестиваль, и без дождя.

Стараюсь каждый раз на «Славянский базар» попасть на концерты. Редко бывает, чтобы я не сходила, практически всех здесь видела. Постоянно хожу на концерты.

Виталия Соколова, фигуристка санкт-петербургского балета на льду:

Мне очень тут нравится. Все-таки живую музыку сейчас редко где можно услышать, это такой раритет сейчас, мне кажется. Я в абсолютном счастье нахожусь сейчас.