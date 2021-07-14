«Была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне». Как за годы изменилась программа «Славянского базара»
Это сейчас «Славянский базар» – бренд страны, а в 1990-х фестиваля могло не стать вовсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В этом же году форум посетил Президент и взял его под свой патронат.
История фестиваля в репортаже Виктора Пралича.
Изменился фестиваль разительно: масштабами, участниками, программой.
Виктор Пралич, корреспондент:
На II Международном музыкальном фестивале участникам выдавали бейджы. Кроме имени и фамилии, здесь указывалась и программа форума, но она была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне.
Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд страны. Рассказываем историю «Славянского базара»
Тогда это были всего лишь конкурс молодых исполнителей и концерты мастеров искусств. Сегодня «Базар» – это более 160 мероприятий. Театральные встречи, перформансы, кукольный квартал, выставки, ярмарки.
Такую популярность фестиваль получил и благодаря Родиону Бассу – основателю главного музыкального события страны. Его проект прославил Витебск и сыграл весомую роль в межгосударственных отношениях не только славянских стран. Сегодня заслуженному деятелю культуры, почетному гражданину Витебска, вице-президенту FIDOF на здании дирекции фестиваля открыли памятную доску.
Александр Ходосов, генеральный директор отеля:
Сегодня я с дрожью в голосе вспоминаю о нем как об учителе, друге, как о великом человеке, который сделал очень много для города, республики. Чтобы Витебск стал известен во всем мире.
«Каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь». Чем ещё удивят на «Славянском базаре»?
Сегодня «Славянский базар» начинает писать новую страницу своей истории. На шесть дней город окунется в атмосферу «василькового» настроения.
Подробности в видеоматериале.