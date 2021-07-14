«Была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне». Как за годы изменилась программа «Славянского базара»

Это сейчас «Славянский базар» – бренд страны, а в 1990-х фестиваля могло не стать вовсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В этом же году форум посетил Президент и взял его под свой патронат.

Виктор Пралич, корреспондент:

На II Международном музыкальном фестивале участникам выдавали бейджы. Кроме имени и фамилии, здесь указывалась и программа форума, но она была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне.

Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд страны. Рассказываем историю «Славянского базара»

Тогда это были всего лишь конкурс молодых исполнителей и концерты мастеров искусств. Сегодня «Базар» – это более 160 мероприятий. Театральные встречи, перформансы, кукольный квартал, выставки, ярмарки.