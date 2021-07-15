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В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии

15 июля 2021 07:00
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Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город над Двиной уже живет в фестивальном ритме.

Здесь подняли флаг «Славянского базара» – впервые под звездным витебским небом – ровно в полночь.

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-1

Белорусский василек – узнаваемый во всем мире символ витебского фестиваля, именно он изображен на флаге «Славянского базара».

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-4

Впервые он был поднят в 2016 году. Теперь это одна из значимых традиций фестиваля.

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-7

Ангелина Ломако, обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре»:
Очень почетно на самом деле. Вот только приехали из Минска в родной Витебск. Очень давно здесь не были, очень скучали. И тут сразу поднимаю флаг «‎Славянского базара». Очень почетно, очень рады.‎

Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «‎Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-10

В Витебск съезжаются народные умельцы и ремесленники. Торговые ряды в 2021 году растянутся на несколько километров. Ну и, конечно, концерты в режиме нон-стоп. Еще накануне, 14 июля, в концертном зале «Витебск» аплодировали «Хору Турецкого».

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-13

На сцену Летнего амфитеатра вышел танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. «Огонь и лед» – так называется увертюра к фестивалю.

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-16

А на площади Победы с концертом-поздравлением жарко встречали Григория Лепса. Он подготовил подарок гостям фестиваля к собственному дню рождения.

Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-19

Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших программах – в Витебске работают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, в фестивальной столице наша телекомпания развернула студию под открытым небом. Именно с этой площадки выходит в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии-22

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Димаш Кудайберген # Ангелина Ломако # Хор Турецкого # Фотофакт

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