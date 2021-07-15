В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии
Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город над Двиной уже живет в фестивальном ритме.
Здесь подняли флаг «Славянского базара» – впервые под звездным витебским небом – ровно в полночь.
Белорусский василек – узнаваемый во всем мире символ витебского фестиваля, именно он изображен на флаге «Славянского базара».
Впервые он был поднят в 2016 году. Теперь это одна из значимых традиций фестиваля.
Ангелина Ломако, обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре»:
Очень почетно на самом деле. Вот только приехали из Минска в родной Витебск. Очень давно здесь не были, очень скучали. И тут сразу поднимаю флаг «Славянского базара». Очень почетно, очень рады.
Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться
В Витебск съезжаются народные умельцы и ремесленники. Торговые ряды в 2021 году растянутся на несколько километров. Ну и, конечно, концерты в режиме нон-стоп. Еще накануне, 14 июля, в концертном зале «Витебск» аплодировали «Хору Турецкого».
На сцену Летнего амфитеатра вышел танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. «Огонь и лед» – так называется увертюра к фестивалю.
А на площади Победы с концертом-поздравлением жарко встречали Григория Лепса. Он подготовил подарок гостям фестиваля к собственному дню рождения.
Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?
Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших программах – в Витебске работают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, в фестивальной столице наша телекомпания развернула студию под открытым небом. Именно с этой площадки выходит в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь.