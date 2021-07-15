В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии

Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город над Двиной уже живет в фестивальном ритме. Здесь подняли флаг «Славянского базара» – впервые под звездным витебским небом – ровно в полночь.

Белорусский василек – узнаваемый во всем мире символ витебского фестиваля, именно он изображен на флаге «Славянского базара».

Впервые он был поднят в 2016 году. Теперь это одна из значимых традиций фестиваля.

Ангелина Ломако, обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре»:

Очень почетно на самом деле. Вот только приехали из Минска в родной Витебск. Очень давно здесь не были, очень скучали. И тут сразу поднимаю флаг «‎Славянского базара». Очень почетно, очень рады.‎ Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «‎Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться

В Витебск съезжаются народные умельцы и ремесленники. Торговые ряды в 2021 году растянутся на несколько километров. Ну и, конечно, концерты в режиме нон-стоп. Еще накануне, 14 июля, в концертном зале «Витебск» аплодировали «Хору Турецкого».

На сцену Летнего амфитеатра вышел танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. «Огонь и лед» – так называется увертюра к фестивалю.

А на площади Победы с концертом-поздравлением жарко встречали Григория Лепса. Он подготовил подарок гостям фестиваля к собственному дню рождения. Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?