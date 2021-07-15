Анита Цой: приехала на «Славянский базар» с особым чувством. Здесь всегда так хлебосольно, всегда тепло встречают

Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Торжественная церемония открытия международного форума по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Торжественная церемония открытия международного форума по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников фестиваля искусств ранним утром встречали на витебском железнодорожном вокзале.
На первый перрон прибыл поезд с артистами, которые примут участие в церемонии открытия «Славянского базара» – Лариса Долина, Илона Броневицкая, Стас Пьеха. Для многих из них посещение Витебска – добрая июльская традиция.
Анита Цой, народная артистка России:
Приехала с таким особым чувством. Здесь всегда так хлебосольно, здесь всегда тепло встречают, радушно. Я жду от фестиваля самых искренних, самых теплых, самых необыкновенных моментов. А самое главное, я жду мирного неба и очень хорошего настроения от всех, кто придет на 30-ю, юбилейную, прекрасную, замечательную концертную программу.
Дмитрий Губерниев, телеведущий (Россия):
Как обычно, я рад всех видеть. Прекрасный город, замечательные люди.
Город над Двиной уже окутан фестивальной атмосферой. Накануне здесь подняли флаг «Славянского базара». Кадры церемонии смотрите здесь.
В Витебск съезжаются народные умельцы и ремесленники. Торговые ряды растянутся на несколько километров. Ну и, конечно, концерты в режиме нон-стоп. 14 июля в концертном зале «Витебск» аплодировали «Хору Турецкого». На сцену Летнего амфитеатра вышел танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. «Огонь и лед» – так называется увертюра к фестивалю. А на площади Победы с концертом-поздравлением встречали Григория Лепса.
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