Анита Цой: приехала на «Славянский базар» с особым чувством. Здесь всегда так хлебосольно, всегда тепло встречают

Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Торжественная церемония открытия международного форума по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников фестиваля искусств ранним утром встречали на витебском железнодорожном вокзале.

На первый перрон прибыл поезд с артистами, которые примут участие в церемонии открытия «Славянского базара» – Лариса Долина, Илона Броневицкая, Стас Пьеха. Для многих из них посещение Витебска – добрая июльская традиция.

Анита Цой, народная артистка России:

Приехала с таким особым чувством. Здесь всегда так хлебосольно, здесь всегда тепло встречают, радушно. Я жду от фестиваля самых искренних, самых теплых, самых необыкновенных моментов. А самое главное, я жду мирного неба и очень хорошего настроения от всех, кто придет на 30-ю, юбилейную, прекрасную, замечательную концертную программу.

Дмитрий Губерниев, телеведущий (Россия):

Как обычно, я рад всех видеть. Прекрасный город, замечательные люди.

Город над Двиной уже окутан фестивальной атмосферой. Накануне здесь подняли флаг «Славянского базара». Кадры церемонии смотрите здесь.