Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «‎Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться

Новости Беларуси. В Витебске 15 июля прозвучат позывные «Славянского базара». Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке – в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город над Двиной уже живет в фестивальном ритме. Здесь подняли флаг «Славянского базара» – впервые под звездным витебским небом – ровно в полночь.

Белорусский василек – узнаваемый во всем мире символ витебского фестиваля, именно он изображен на флаге «Славянского базара». Впервые он был поднят в 2016 году. Теперь это одна из значимых традиций фестиваля.

Димаш Кудайберген, обладатель Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» на «Славянском базаре»:

«‎Славянский базар» не только для меня, но и для многих других молодых и не очень молодых исполнителей является особым фестивалем. И я очень рад здесь находиться, потому что я очень люблю Беларусь. Я очень люблю Витебск, я очень люблю «‎Славянский базар». Я очень тепло отношусь к этой моей родной уже сцене и поэтому я неимоверно счастлив здесь находиться.