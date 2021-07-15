Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Совсем немного времени остается до самого долгожданного события – торжественной церемонии открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

В 2021 году мероприятия форума освещают более 400 журналистов. Своих представителей направили почти 80 средств массовой информации. 15 июля в Витебске для них открыли международный пресс-центр. Новости «Славянского базара» разлетятся отсюда по всему миру.