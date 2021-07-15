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Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»

15 июля 2021 11:00
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Новости Беларуси. Совсем немного времени остается до самого долгожданного события – торжественной церемонии открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

В 2021 году мероприятия форума освещают более 400 журналистов. Своих представителей направили почти 80 средств массовой информации. 15 июля в Витебске для них открыли международный пресс-центр. Новости «Славянского базара» разлетятся отсюда по всему миру.

Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»-1

В Витебске 15 июля отмечены лучшие журналисты по мнению Министерства информации. Среди награжденных и наш коллега – собкор по Витебской области Виктор Пралич.

Корреспондент СТВ Виктор Пралич: очень приятно, что мою работу отметили на юбилейном «Славянском базаре»-4

Виктор Пралич, корреспондент СТВ:
Это уже мой восьмой, наверное, по счету «Славянский базар». Очень приятно, что отметили мою работу на юбилейном фестивале. Но, опять-таки, хотел бы еще сказать, что это не только моя работа, это еще и работа оператора.

Первой обладательницей «василькового паспорта» на «Славянском базаре» стала Елена Спиридович. Подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Виктор Пралич # Владимир Перцов # Фотофакт

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