О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

На днях белорусских модников буквально взбудоражила новость о том, что звезда мировой моды Джорджио Фабиани и известный столичный дизайнер, большой друг нашей программы – Людмила Лабкова затевают совместный проект.

Как Джорджио Фабиани и Людмила Лабкова пришли к тому, чтобы сделать совместный проект? Что предполагает данный проект? Что нравится в белорусской моде итальянскому дизайнеру? Какие советы дал Джорджио Фабиани?

Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

Фабиани о Беларуси: «Приехал сюда впервые 20 лет назад. Нравится трансформация в стиле «урбан»

Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

Фабиани прокомментировал носки с сандалиями

Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»