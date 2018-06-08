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О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

08 июня 2018 08:10
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На днях белорусских модников буквально взбудоражила новость о том, что звезда мировой моды Джорджио Фабиани и известный столичный дизайнер, большой друг нашей программы – Людмила Лабкова затевают совместный проект.

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани -1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – итальянский дизайнер обуви и аксессуаров – Джорджио Фабиани.

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани -4

Как Джорджио Фабиани и Людмила Лабкова пришли к тому, чтобы сделать совместный проект? Что предполагает данный проект? Что нравится в белорусской моде итальянскому дизайнеру? Какие советы дал Джорджио Фабиани? 

Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

Фабиани о Беларуси: «Приехал сюда впервые 20 лет назад. Нравится трансформация в стиле «урбан»

Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

Фабиани прокомментировал носки с сандалиями

Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»

# Мода # Культура # Джорджио Фабиани # Фотофакт

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