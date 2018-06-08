Фабиани о Лабковой: «Меня покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность»

Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Антон Мартыненко, СТВ:
Прошла презентация вашего совместного проекта с Людмилой Лабковой. Как вы нашли друг друга?
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Антон Мартыненко, СТВ:
Прошла презентация вашего совместного проекта с Людмилой Лабковой. Как вы нашли друг друга?
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
С Людмилой Лабковой мы встретились на выставке в Дюссельдорфе. И поняли, что у нас общие взгляды на моду, на тенденции в дизайне.
Именно с этого момента началось наше сотрудничество.
Меня просто покорило её стремление к красоте, её сила и неординарность.
Александра Каштанова, СТВ:
А что предполагает этот проект? Как вы планируете развивать это дело?
Джорджио Фабиани:
Я считаю, что проект, совмещающий в себе одежду и обувь – это очень выигрышный вариант. Это – наш первый контакт с Людмилой, но у нас много идей.
И, я думаю, в будущем нас ждёт много интересных новинок.
О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани