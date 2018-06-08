Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»

Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Антон Мартыненко, СТВ:
Когда Вы кому-то из своих знакомых говорите про то, что поедете в Беларусь, знают ли они, вообще, о существовании такой страны?
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Да, когда я рассказываю дома, что я еду в Беларусь, мало кто понимает, о чём я говорю.
Но в последнее время Беларусь стали больше посещать.
И, в связи с этим, я могу сказать одно, то, что и все говорят – здесь самые красивые женщины.