Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия): В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи.

Есть такие люди, которые следят за тем, чтобы всегда быть одетыми с иголочки.

А есть те, кто живёт экспериментами.

Дизайнеры должны стараться угодить как можно более широкой аудитории. Сегодня у каждого – свой стиль. Раньше были различия по возрасту: в 30 лет и в 50 лет люди одевались по-разному. Теперь же эти границы стёрлись.

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани