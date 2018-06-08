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Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»

08 июня 2018 14:56
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи.

Просто умопомрачительные.

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»-1

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»-3

Фабиани о моде: «В период соцсетей мы можем себе позволить многое. Встречаются довольно странные вещи»-5

Есть такие люди, которые следят за тем, чтобы всегда быть одетыми с иголочки.

А есть те, кто живёт экспериментами.

Дизайнеры должны стараться угодить как можно более широкой аудитории. Сегодня у каждого – свой стиль. Раньше были различия по возрасту: в 30 лет и в 50 лет люди одевались по-разному. Теперь же эти границы стёрлись.  

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

# Мода # Культура # Джорджио Фабиани

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