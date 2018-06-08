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Белорусское с итальянским акцентом: модный показ Джорджио Фабиани и Людмилы Лабковой прошёл в Минске

08 июня 2018 07:19
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Новости Беларуси. Креатив высокого уровня в Минске показал творческий союз Людмилы Лабковой и Джорджио Фабиани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское с итальянским акцентом: модный показ Джорджио Фабиани и Людмилы Лабковой прошёл в Минске-1

Идея организовать совместный проект у дизайнеров зародилась еще на выставке в Дюссельдорфе, где оба автора заметили стилистическую общность брендов. Для дефиле они отобрали самые яркие модели обуви, в том числе и эксклюзивные произведения, уже представленные на крупных мировых площадках.

# Мода в Беларуси # Культура # Фотофакт

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