Белорусское с итальянским акцентом: модный показ Джорджио Фабиани и Людмилы Лабковой прошёл в Минске

Новости Беларуси. Креатив высокого уровня в Минске показал творческий союз Людмилы Лабковой и Джорджио Фабиани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея организовать совместный проект у дизайнеров зародилась еще на выставке в Дюссельдорфе, где оба автора заметили стилистическую общность брендов. Для дефиле они отобрали самые яркие модели обуви, в том числе и эксклюзивные произведения, уже представленные на крупных мировых площадках.