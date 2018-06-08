Десятки праздничных площадок и тысячи гостей. Фестиваль белорусской песни и поэзии стартует в Молодечно 8 июня

Главный праздник национальной песни и поэзии. Рожденный на заре современной независимости Беларуси фестиваль в «Молодечно» 8 июня вновь собирает гостей.

Фестиваль – 18-й по счету, и продлится он два дня. Десятки праздничных площадок уже начинают работать в городе, где ждут тысячи гостей. Вечером в амфитеатре состоится торжественное открытие форума. На этот раз он посвящен Году малой родины, 80-летию Минской области и юбилею народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка. В Молодечно также определят лучшего молодого исполнителя эстрадной песни.