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Десятки праздничных площадок и тысячи гостей. Фестиваль белорусской песни и поэзии стартует в Молодечно 8 июня

08 июня 2018 07:45
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Новости Беларуси. XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно» пройдет 8-9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки праздничных площадок и тысячи гостей. Фестиваль белорусской песни и поэзии стартует в Молодечно 8 июня -1

Главный праздник национальной песни и поэзии. Рожденный на заре современной независимости Беларуси фестиваль в «Молодечно» 8 июня вновь собирает гостей.

Фестиваль – 18-й по счету, и продлится он два дня. Десятки праздничных площадок уже начинают работать в городе, где ждут тысячи гостей. Вечером в амфитеатре состоится торжественное открытие форума. На этот раз он посвящен Году малой родины, 80-летию Минской области и юбилею народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка. В Молодечно также определят лучшего молодого исполнителя эстрадной песни.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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