Фабиани о Беларуси: «Приехал сюда впервые 20 лет назад. Нравится трансформация в стиле «урбан»

Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Александра Каштанова, СТВ:
Можете ли несколькими словами описать: каково это – быть в Беларуси?
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Александра Каштанова, СТВ:
Можете ли несколькими словами описать: каково это – быть в Беларуси?
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
Я приехал сюда впервые 20 лет назад.
Беларусь – страна, которая всегда меняется.
Здесь создаётся что-то новое, что-то строится, и мне очень нравится здесь. Нравится эта трансформация в стиле «урбан». Мне также нравится, что люди быстро воспринимают модные тенденции. Я очень рад этому. Иногда люди понимают даже быстрее дизайнеров, что будет востребовано в сезоне.
О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани