Фабиани о Беларуси: «Приехал сюда впервые 20 лет назад. Нравится трансформация в стиле «урбан»

Александра Каштанова, СТВ: Можете ли несколькими словами описать: каково это – быть в Беларуси?

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):

Я приехал сюда впервые 20 лет назад.

Беларусь – страна, которая всегда меняется.

Здесь создаётся что-то новое, что-то строится, и мне очень нравится здесь. Нравится эта трансформация в стиле «урбан». Мне также нравится, что люди быстро воспринимают модные тенденции. Я очень рад этому. Иногда люди понимают даже быстрее дизайнеров, что будет востребовано в сезоне.

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани