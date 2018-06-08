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Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»

08 июня 2018 14:25
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Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Антон Мартыненко, СТВ:
Можно от профессионала вердикт Беларуси в плане моды? То, что Вы видите у нас на улицах – как Вам внешний вид мужчин, женщин?

Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»-1

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль.

Спортивный стиль мне не очень импонирует.

Антон Мартыненко:
Знаете, как у нас это оправдывают? Мол, в Италии очень жарко, поэтому они могут себе позволить ходить в замшевой обуви, не боясь её испачкать. А у нас 9 месяцев в году – снег, лужи. И в белой обуви ходить очень сложно, к примеру.

Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»-4

Джорджио Фабиани:
Да, я понимаю это всё. Но сейчас женщины в течение дня могут схитрить, например, и переобуться.

О сотрудничестве с Людмилой Лабковой, визите в Беларусь и модных тенденциях. Большое интервью Джорджио Фабиани

# Мода в Беларуси # общество # Джорджио Фабиани

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