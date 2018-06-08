Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»

Антон Мартыненко, СТВ: Можно от профессионала вердикт Беларуси в плане моды? То, что Вы видите у нас на улицах – как Вам внешний вид мужчин, женщин?

Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):

То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль.

Спортивный стиль мне не очень импонирует.

Антон Мартыненко:

Знаете, как у нас это оправдывают? Мол, в Италии очень жарко, поэтому они могут себе позволить ходить в замшевой обуви, не боясь её испачкать. А у нас 9 месяцев в году – снег, лужи. И в белой обуви ходить очень сложно, к примеру.