Фабиани о моде в Беларуси: «То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль»

Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Антон Мартыненко, СТВ:
Можно от профессионала вердикт Беларуси в плане моды? То, что Вы видите у нас на улицах – как Вам внешний вид мужчин, женщин?
Новости Беларуси. Дизайнер Джорджио Фабиани – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Антон Мартыненко, СТВ:
Можно от профессионала вердикт Беларуси в плане моды? То, что Вы видите у нас на улицах – как Вам внешний вид мужчин, женщин?
Джорджио Фабиани, дизайнер обуви и аксессуаров (Италия):
То, что я вижу на улицах – не совсем мой стиль.
Спортивный стиль мне не очень импонирует.
Антон Мартыненко:
Знаете, как у нас это оправдывают? Мол, в Италии очень жарко, поэтому они могут себе позволить ходить в замшевой обуви, не боясь её испачкать. А у нас 9 месяцев в году – снег, лужи. И в белой обуви ходить очень сложно, к примеру.
Джорджио Фабиани:
Да, я понимаю это всё. Но сейчас женщины в течение дня могут схитрить, например, и переобуться.
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