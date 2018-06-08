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Президент Беларуси направил приветствие участникам Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

08 июня 2018 08:02
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Новости Беларуси. Приветствие участникам XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки праздничных площадок и тысячи гостей. Фестиваль белорусской песни и поэзии стартует в Молодечно 8 июня

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посвященная Году малой родины программа нынешнего фестиваля придает его мероприятиям особенно высокое звучание, ярко раскрывает богатую палитру национального искусства. Гостеприимная молодечненская земля собрала на уникальном творческом празднике не только известных мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот музыкально-поэтический форум – очередной шаг в профессиональном становлении.

Отметим, Президент также пожелал гостям фестиваля незабываемых впечатлений.

# Фестиваль # Культура # Александр Лукашенко

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