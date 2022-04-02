Не смогли все воспоминания включить – было слишком жестоко. Как создавали произведения о Хатынской трагедии?

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

«Хатыни» – так во множественном числе с одним названием для общей трагедии писал о деревнях с такой же судьбой Алесь Адамович. «Это горячая, жгущая болью и гневом правда и память Беларуси». Чтобы знали и не забыли эту правду, вместе с Владимиром Колесником и Янкой Брылем он проехал по всей Беларуси тысячи километров дорог.

Авторы собрали воспоминания выживших жителей десятков сожженных деревень. Получилась документальная летопись – книга «Я из огненной деревни». Но не всем свидетельствам нашлось место на ее страницах. Яна Шипко, корреспондент:

Они же не смогли все воспоминания включить, потому что это было слишком жестоко.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Это было слишком жестоко и слишком эмоционально. Читать это все – это не просто эмоции бьют через край. Это очень тяжело. Даже читать документы того времени… То же «Зимнее волшебство», когда каратели одного из латышских полицейских батальонов входят в дом, на глазах у матери кинжалами, ножами убивают сначала младшего ребенка, потом старшую дочь, и потом самую последнюю убивают мать.

Невыносимо просто, особенно человеку, у которого воображение развито, это все представить. Надо быть роботом, чтобы все это читать, писать. И представить себе гибель людей, которых закрыли, заживо сжигают, которые заживо горят… Господи, как же это может быть? Почему никто из этих карателей… Одно дело – бой, с партизанами, когда партизаны гоняют полицейских, полицейские гоняют партизан.

Все это жестоко, любая война жестока, но осознанно, понятно. А тут… Я даже не знаю. Как их назвать. Это не люди, это нелюди. Не бросил винтовку, не сказал: нет, ребята, я не могу это делать. Нет, абсолютно спокойно, осознанно.