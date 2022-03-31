Единственные его слова были «жива ли мама?» Воспоминания о жестокой расправе фашистов над жителями Хатыни

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

22 марта 1943 года в шести километрах от Хатыни партизаны устроили засаду колонне фашистов. Под обстрелом погиб и шеф-командир 1-й роты 118-го полицейского батальона гауптман Вельке. Он был не просто офицером полиции. Ханс Вельке был лично знаком с Гитлером. Именно он принес Третьему Рейху первое в истории олимпийское золото на Олимпиаде в Берлине. Спортсмена тут же пригласили в ложу фюрера, а фотографии с ним прославили улыбчивого атлета. Была ли смерть любимого гитлеровского чемпиона причиной особо жестокой мести нацистов, неизвестно. Но поплатились за нее мирные жители. В тот же день следы привели карателей в Хатынь, где остановились партизаны. Для жителей деревни начался ад.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Шли именно на то место, где произошла эта вся трагедия. Тот день, как вспоминал Виктор Андреевич Желобкович, был тоже солнечный, таял снег, бежали по Хатыни ручьи, так же, как и сейчас, тает снег, бегут ручьи, только они сейчас бегут по этим камням. А там – просто по деревенской улице. И дети, которых выгоняли из домов, они босиком были все, они прыгали буквально через эти лужи. Даже, может, кто-то смеялся, кто-то веселился – тоже где-то есть у детей эмоциональный аспект. Они не понимают. Как он тоже вспоминал, их загоняли ведь семьями. Загонят семью – закроют. Загонят – закроют. И он хотел посмотреть, а что там снаружи, мальчик. И к дверям, где были щели, и мама за ним: куды ты, дурненькі? И назад его тащить. А отец с братьями остались в середине навсегда.

Он видел, как это начали обкладывать, как начали стрелять. Когда это все загорелось, крыша, повалил дым от этой мокрой соломы – белый, удушливый, тяжелый. Люди выломали двери и выбежали. Вот сюда вот, на это место. Они искали спасения, они не нашли его. Заранее были расставлены пулеметы. По людям, по беспомощным, по горящим, по беззащитным стали стрелять. Стреляли все: солдаты, офицеры, эсэсовцы, полицейские, то есть все вели огонь. Вот тогда и в огне, и от пуль карателей погибли 149 жителей Хатыни, 75 из них были дети. То есть представляете, половина – это дети.

– И даже семи недель не было мальчику.

– Да. И самый маленький сгорел заживо вместе со своей мамой – Толик Яскевич. Это и другие дети – и годик, три годика.

Троим детям удалось убежать из Хатыни. Их тех, кто был в горящем сарае, выжили только двое. 12-летний Антон Барановский и 7-летний Витя Желобкович.

Единственный взрослый свидетель Хатынской трагедии, 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный, пришел в себя поздно ночью. Его ждал тяжкий удар. Яна Шипко:

Немыслимо, конечно, представить, каково это выжить и всю семью потерять.