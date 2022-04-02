«Такого в мире больше нигде нет». Вот что особенного на кладбище белорусских деревень

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.
Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.
Яна Шипко, корреспондент:
Эти 186 названий на кладбище деревень вовсе не такие известные, как сама Хатынь. Но все они разделили ее трагическую участь, были сожжены до тла вместе с жителями.
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Кладбище деревень – это очень уникальное кладбище. Такого в мире больше нигде нет. Тех деревень, которые повторили судьбу Хатыни, были сожжены вместе с людьми и не возродились после войны. Если мы обратим внимание, несколько символических могил с левой стороны и несколько рядов могил с правой стороны. Это могилы одного и того же района.
Это Верхнедвинский район Витебской области. Это страшная Освейская трагедия, когда были уничтожены сотни деревень во время карательной операции «Зимнее волшебство», когда было уничтожено приблизительно (кто сейчас скажет точную цифру?) 12 тысяч мирных людей. Еще около 7 тысяч было угнано, по сути дела, в рабство, на принудительные работы на территорию Германии.
Яна Шипко:
Очень циничное название.
Артур Зельский:
Все эти названия – «Майский жук» и другие – оккупанты любили давать такие красивые названия своим страшным делам. Это одно из самых символичных и, с моей точки зрения, не то что трогательных – очень эмоциональных мест на территории мемориала. Нужно понимать, где вы находитесь и что это такое. Как, к примеру, деревня Трыстень, деревня Дальва – это тоже страшные трагедии. Зная о них, без слез нельзя вспоминать.
Как рассказывал последний свидетель трагедии Дальвы – Гирилович, он был мальчиком, прибежал, когда уже погибла вся его семья, погибли односельчане, друзья по играм, с которыми он играл, дети. А он вспоминал, у него врезалось в память, когда он увидел на улице лежащую кепку отца. И вспомнил, что только утром мама пришивала к ней пуговицу. С одной стороны, очень просто, с другой – без слез нельзя даже себе представить. Предмет, который человек еще утром носил, а тут его нет.
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