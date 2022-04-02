«Такого в мире больше нигде нет». Вот что особенного на кладбище белорусских деревень

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

Яна Шипко, корреспондент:

Эти 186 названий на кладбище деревень вовсе не такие известные, как сама Хатынь. Но все они разделили ее трагическую участь, были сожжены до тла вместе с жителями.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Кладбище деревень – это очень уникальное кладбище. Такого в мире больше нигде нет. Тех деревень, которые повторили судьбу Хатыни, были сожжены вместе с людьми и не возродились после войны. Если мы обратим внимание, несколько символических могил с левой стороны и несколько рядов могил с правой стороны. Это могилы одного и того же района.

Это Верхнедвинский район Витебской области. Это страшная Освейская трагедия, когда были уничтожены сотни деревень во время карательной операции «Зимнее волшебство», когда было уничтожено приблизительно (кто сейчас скажет точную цифру?) 12 тысяч мирных людей. Еще около 7 тысяч было угнано, по сути дела, в рабство, на принудительные работы на территорию Германии. Яна Шипко:

Очень циничное название.