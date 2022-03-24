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«Мы хоть немножечко изменим людские сердца». На театральной неделе в Могилёве студенты показали спектакль «Марыйка»

24 марта 2022 15:52
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Новости Беларуси. Аншлагами и овациями наполнена театральная неделя «Март-контракт» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 марта на сцене областного драмтеатра вне конкурса свою постановку представила творческая молодежь.

«Мы хоть немножечко изменим людские сердца». На театральной неделе в Могилёве студенты показали спектакль «Марыйка»-1

Студенты колледжа искусств показали музыкально-пластический спектакль по мотивам пьесы Алеся Казеко «Марыйка». События, которые оживают на сцене, – личная трагедия автора. Главная героиня – мать писателя, которая чудом спаслась от фашистов летом 1942 года. В этот день немцы согнали сельчан деревни Борки и соседних поселков в дома и сожгли заживо. В огне погибли и родные Александра Казеко. «Марыйка» – это реквием по погибшим мирным жителям.

«Мы хоть немножечко изменим людские сердца». На театральной неделе в Могилёве студенты показали спектакль «Марыйка»-4

Александр Казеко, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси:
Мы, когда в рамках проекта «Песня роднай зямлі» будем показывать в районах области этот спектакль, а мы планируем проехать все районы, то мы хоть немножечко изменим людские сердца. Через катарсис, через эту силу переживания, люди переосмыслят: что есть добро, а что есть зло.

«Мы хоть немножечко изменим людские сердца». На театральной неделе в Могилёве студенты показали спектакль «Марыйка»-7

Елена Свиридова, жительница Могилева:
Мне очень понравился данный спектакль, мне понравилось, как автор его показал. Об этой трагедии в Борках я не слышала, но теперь хочу узнать о ней побольше.

«Мы хоть немножечко изменим людские сердца». На театральной неделе в Могилёве студенты показали спектакль «Марыйка»-10

Интересными встречами наполнено и околокулисное пространство театрального форума: проходят мастер-классы с заслуженными артистами, режиссерами Беларуси и России.

# Театр # Культура # Александр Казеко # Елена Свиридова # Фотофакт

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