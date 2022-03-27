27 марта отмечают Международный день театра. Сколько белорусов приобщились к искусству в 2021 году?

Новости Беларуси. Около миллиона зрителей посетили театры Беларуси в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статистику приводим неслучайно.

27 марта все причастные к искусству Мельпомены и его ценители отмечают международный профессиональный праздник театральных деятелей. Только в системе Министерства культуры у нас работает 28 театров. За год они поставили 143 премьерных спектакля. Ради благодарной публики на сценах рождаются все новые звезды, а на основе классической школы развивают вечное творчество режиссеры-новаторы.