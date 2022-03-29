«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

В этом году объявлен Год исторической памяти в нашей стране. И этот спектакль посвящен именно этому событию, потому что национальный репертуар представлен в нашем театре двумя операми, и несколько балетов у нас есть. Поэтому это очень важный момент, чтобы наша публика и белорусы знали, что у нас есть прекрасная историческая опера. И, конечно, то, что либретто написано Владимиром Короткевичем, нашим белорусским классиком, музыка просто потрясающая, постановка очень динамичная, очень современная. И мы всегда с удовольствием работаем этот спектакль. Я всегда приглашаю всех своих друзей на эту оперу, на «Седую легенду», потому что я очень люблю этот спектакль.