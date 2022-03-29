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«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича

29 марта 2022 19:41
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Новости Беларуси. В Большом театре оперы и балета вечер белорусской культуры. На сцене звучит опера Дмитрия Смольского «Седая легенда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича-1

Кристина Сущеня, корреспондент:
Зрители погрузились в Могилев XVII столетия. В Большом театре – опера в двух действиях «Седая легенда». Сколько смыслов заложено в каждом произведении Владимира Короткевича. На сцене рассказывается глубоко личная история любви и ревности.

«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича-4

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
В этом году объявлен Год исторической памяти в нашей стране. И этот спектакль посвящен именно этому событию, потому что национальный репертуар представлен в нашем театре двумя операми, и несколько балетов у нас есть. Поэтому это очень важный момент, чтобы наша публика и белорусы знали, что у нас есть прекрасная историческая опера. И, конечно, то, что либретто написано Владимиром Короткевичем, нашим белорусским классиком, музыка просто потрясающая, постановка очень динамичная, очень современная. И мы всегда с удовольствием работаем этот спектакль. Я всегда приглашаю всех своих друзей на эту оперу, на «Седую легенду», потому что я очень люблю этот спектакль.

«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича-7

Кристина Сущеня:
Об искусстве можно говорить вечно, но лучше, как говорится, один раз увидеть. А лучше и не раз. Поэтому самое время открыть афишу Большого и выбрать постановку по вкусу.

Даже копии считают чудотворными. Вот такие экспонаты подготовили для премьеры в Большом театре. Подробнее здесь.  

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Анастасия Москвина # Кристина Сущеня # Дмитрий Смольский # Владимир Короткевич # Фотофакт

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