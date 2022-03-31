«Они избежали людского суда». Почему «палачи Хатыни» остались безнаказанными?

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

Расправу над Хатынью чинил 118-й особый батальон СС. Только в 1986-м был казнен последний «палач Хатыни». Так прозвали Григория Васюру. В начале войны он командовал отделением связи в артиллерийском подразделении, но, попав в плен, быстро согласился сотрудничать с немцами. «Принадлежала дворянскому роду Тышкевичей». Рассказываем, какой была жизнь в Хатыни задолго до войны – читайте здесь.

После войны он не только умудрился скрыть этот факт, но и, вернувшись на родину, стать одним из руководителей колхоза в Киевской области. Все бы ничего, если бы чувство безнаказанности не взыграло и не заставило Васюру к 40-летию Победы подать свою кандидатуру на получение медали как ветерану боевых действий. Однако в архивах вскрылись совсем другие факты.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Те, которые остались жить на территории Советского Союза, практически и следов не заметали. Просто так вся система поиска работала, что некоторые жили себе спокойно и становились известны, только когда о них начинали писать даже как о ветеранах войны газеты. Или как в отношении того же Григория Васюры – прославлять его, так сказать, трудовые достижения.

Это просто рядовые исполнители, не надо это тоже забывать. Они не отдавали приказов. А те, кто отдавали приказы, – это Константин Смовский, майор, командир батальона. Он ведь никак не был наказан за свои преступления. После войны он эмигрировал, жил в Соединенных Штатах Америки. Никаких секретов нет, достаточно открыть «Википедию» и почитать. Даже там, на поприще, не известно, за какие заслуги он стал генерал-лейтенантом. Судьба Эриха Кернера, это майор, который командовал 118-м батальоном, их двое было.

В этих полицейских батальонах должности дублировались. Один был, условно говоря, русский, как немцы называли. Как правило, это были бывшие командиры Красной Армии или другие лица, кому немцы доверяли, оккупанты. Другая должность дублировалась немцем. Это касается командных должностей. Судьба Эриха Кернера неизвестна пока. Есть какие-то неопределенные, очень смутные сведения, что он выжил после войны, жил спокойно на территории Германии. Один из возможных палачей Хатыни – Вельке – насколько было известно, был осужден, но не за сожжение Хатыни. Были вскрыты уже на территории Германии его преступления в отношении уничтожения евреев. Единственные его слова были «жива ли мама?» Воспоминания о жестокой расправе фашистов над жителями Хатыни – подробности здесь.