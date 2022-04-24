«Мы не засиживаемся на чём-то одном». Что больше всего любят музыканты в Президентском оркестре?

За 20 лет существования Президентский оркестр принял участие в ряде значимых мероприятий, среди которых «Славянский базар в Витебске», фестиваль-ярмарка «Дожинки», международный фестиваль Юрия Башмета, фестиваль в Александрии и многие другие. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ. А в 2015 году за высокие достижения в области музыкального искусства и значительный вклад в развитие национальной культуры Президентскому оркестру было присвоено звание Заслуженного коллектива Республики Беларусь.

Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Оркестр необходим президентский, это всегда красиво, это всегда сопровождает протокольные мероприятия. Мне кажется, в нашей ситуации, это мое личное ощущение, что как-то и наш Президент привык уже, наверное, что есть Президентский оркестр.

Егор Дзыгун, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Это хорошая школа, причем, наверное, это школа и профессиональная. Я пришел в оркестр, когда мне было 24 года, то есть это достаточно молодой возраст. Мы немножко притираемся друг к другу, кто-то постарше, и я хочу сказать, что мне посчастливилось работать (и продолжаем работать) с музыкантами, у которых я учусь до сих пор. Это не буквально какие-то вопросы, а это на каком-то интуитивном уровне.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Сейчас мы ведем интересный проект «Новые имена». Это молодые наши звезды, восходящие звезды, которые открывают новые двери, которые показывают себя. Недавно у нас был концерт с Анной Трубецкой. В мае состоится концерт тоже с молодой звездой – Никита Белько с Президентским оркестром.

Но все-таки одной из главных задач оркестра является обеспечение президентского протокола. Это ответственно и почетно и, конечно же, ко многому обязывает. И оттачивают свое мастерство артисты оркестра ежедневно и кропотливо. Егор Дзыгун:

Это здорово для музыкантов в том смысле, что приходится постоянно поддерживать форму, хочешь, не хочешь. Ты не дома находишься, прокрастинацией какой-то занимаешься, откладываешь какие-то вещи, а каждый день ты с инструментом, что-то новое осваиваешь.

Анна Миркос, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Каждая репетиция начинается у нас, естественно, с прихода на работу, с хорошего настроения, настройка, проверка нот – добавились ли на пульте новые ноты или не добавились. Если не добавились, повторить что-то старое, разыграться, гаммочки сыграть, может быть, кусочек этюда сыграть, повторить какие-то сложные места. И все. Приходит дирижер, и начинается волшебство музыкальное.

Специфика музыканта эстрадно-симфонического оркестра заключается и в умении перестроиться, например, с эстрадной музыки на классику или рок.