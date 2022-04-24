«Мы не засиживаемся на чём-то одном». Что больше всего любят музыканты в Президентском оркестре?
За 20 лет существования Президентский оркестр принял участие в ряде значимых мероприятий, среди которых «Славянский базар в Витебске», фестиваль-ярмарка «Дожинки», международный фестиваль Юрия Башмета, фестиваль в Александрии и многие другие. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ. А в 2015 году за высокие достижения в области музыкального искусства и значительный вклад в развитие национальной культуры Президентскому оркестру было присвоено звание Заслуженного коллектива Республики Беларусь.
Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Оркестр необходим президентский, это всегда красиво, это всегда сопровождает протокольные мероприятия. Мне кажется, в нашей ситуации, это мое личное ощущение, что как-то и наш Президент привык уже, наверное, что есть Президентский оркестр.
Егор Дзыгун, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:
Это хорошая школа, причем, наверное, это школа и профессиональная. Я пришел в оркестр, когда мне было 24 года, то есть это достаточно молодой возраст. Мы немножко притираемся друг к другу, кто-то постарше, и я хочу сказать, что мне посчастливилось работать (и продолжаем работать) с музыкантами, у которых я учусь до сих пор. Это не буквально какие-то вопросы, а это на каком-то интуитивном уровне.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:
Сейчас мы ведем интересный проект «Новые имена». Это молодые наши звезды, восходящие звезды, которые открывают новые двери, которые показывают себя. Недавно у нас был концерт с Анной Трубецкой. В мае состоится концерт тоже с молодой звездой – Никита Белько с Президентским оркестром.
Но все-таки одной из главных задач оркестра является обеспечение президентского протокола. Это ответственно и почетно и, конечно же, ко многому обязывает. И оттачивают свое мастерство артисты оркестра ежедневно и кропотливо.
Егор Дзыгун:
Это здорово для музыкантов в том смысле, что приходится постоянно поддерживать форму, хочешь, не хочешь. Ты не дома находишься, прокрастинацией какой-то занимаешься, откладываешь какие-то вещи, а каждый день ты с инструментом, что-то новое осваиваешь.
Анна Миркос, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:
Каждая репетиция начинается у нас, естественно, с прихода на работу, с хорошего настроения, настройка, проверка нот – добавились ли на пульте новые ноты или не добавились. Если не добавились, повторить что-то старое, разыграться, гаммочки сыграть, может быть, кусочек этюда сыграть, повторить какие-то сложные места. И все. Приходит дирижер, и начинается волшебство музыкальное.
Специфика музыканта эстрадно-симфонического оркестра заключается и в умении перестроиться, например, с эстрадной музыки на классику или рок.
Виталий Кульбаков:
Здесь саккумулирована вся музыкальная культура вообще всего мира. Здесь есть и театр, и джаз, и рок, и классика. Конечно, мы же Президентский оркестр, есть и часть протокольная, но это тоже плюс.
Анна Миркос:
Я почему здесь так долго и работаю, потому что я люблю и классику поиграть, и рок поиграть, и замечательную музыку к фильмам, и нашу белорусскую музыку. Все очень интересно и интересно тем, что постоянно у нас меняется: одно, другое, то есть мы не засиживаемся на чем-то одном.
Виталий Кульбаков:
Я ни одной минуты не пожалел, что попал в Президентский оркестр. У нас создана, наверное, самая интересная и дружественная атмосфера. В этом коллективе слово плеча, слово какой-то поддержки – это, наверное, закон этого коллектива. За время этого существования у нас появились и корпоративная культура, и корпоративное исполнение. Не знаю даже, какими терминами назвать, мы начали мыслить однородно и понимать с полуслова.
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