«Подглядываю за жизнью других людей». Что говорят артисты Президентского оркестра об участии в спектаклях?

В репертуаре Президентского оркестра есть и такое направление, как театральная постановка. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ. Сам Виталий Кульбаков начинал свою карьеру в Большом театре Беларуси. Возможно, это и послужило толчком к началу нового театрального проекта в оркестре.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Видя, что в нашем Дворце Республики на малой сцене выступает театральный проект «ТриТформаТ», я загорелся такой идеей, чтобы что-нибудь сделать совместное. Я встретился с художественным руководителем Верой Александровной Поляковой. Мы как-то сразу нашли точки соприкосновения. Как только я сказал, что мы хотим коллективом участвовать, она загорелась: сразу нашлись и средства, и нашелся композитор, и нашелся режиссер – все сошлось, как бы звезды сошлись.

Егор Дзыгун, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Я принимаю участие в спектакле, который называется «Княжна Мери», там порядка, наверное, 10-11 музыкантов у нас, то есть струнные, ритм-секция. Нужно сказать, что для меня это был такой опыт открытия, я бы сказал. Потому что все-таки само действо завораживает. Ты не просто играешь, ты немножко наблюдаешь, и действие на тебя тоже производит некое воздействие. У меня такое было ощущение, что я как будто в замочную скважину подглядываю за жизнью других людей.

Коллектив уже успел поучаствовать в таких спектаклях, как «Три сестры» по пьесе Антона Чехова, «Княжна Мери» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», в спектакле «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», а также в представлении детской сказки «Не ежик». Виталий Кульбаков:

У нас уже четыре спектакля. Самый, наверное, интересный для меня – это детский спектакль, который мы в прошлом году показали ко Дню защиты детей. Он называется «Не ежик». Там уменьшенная часть нашего состава, притом все музыканты одеты в зайчиков, это такой зооспектакль про жизнь лесных животных. А как вы думаете, кто дирижер? Дирижер в этом спектакле – это волк. Я выхожу, и каждый раз мне нужно успокаивать своих зайцев. Конечно, есть разные элементы. Я и танцую на сцене, выполняю физическую зарядку, физические упражнения. Почти во всех этих спектаклях я не работаю как дирижер. Была «Княжна Мери», большая постановка была с дирижером. А так из-за того, что компактная сцена, я довожу с музыкантами репертуар до того, что он играется автоматически. Они уже сами знают, в какой драматической сцене, где сыграть, где удар в барабан, а где резко должна сыграть труба, то есть они уже сами. Я нахожусь постоянно в зале на этих спектаклях, получаю удовлетворение от исполнения этих спектаклей. Смотря за музыкантами, дирижер – это тонкий психолог, я вижу по их лицам, как им нравится переживать и участвовать в каком-то действе. Даже мне наш ведущий мастер сцены, музыкант, гитарист Егор Дзыгун сказал: когда была премьера, я так засмотрелся спектаклем, что подумал, что я участник, что я нахожусь в Кисловодске, в Пятигорске и чуть не пропустил игру свою.

Егор Дзыгун:

Там происходит какое-то действие, переживание, трагические события. Как будто даже у тебя нет права на это смотреть, но как бы тебе позволено глянуть со стороны. Наверное, это особенность театра, когда люди вживую переживают, показана жизнь. Конечно, здесь полностью отвлекаться не нужно, то есть нужно еще исполнять партии. И там партии такие достаточно современные, с элементами рок-музыки, гитара с драйвом, с барабанами. Это интересный опыт. В 2020 году коллектив Президентского оркестра пробует новый, но противоречивый формат онлайн-концертов. Виталий Кульбаков:

«Шедевры мировой музыки» – делали такую программу, которая была бы интересна на онлайн-площадке во всем мире. Мы сыграли. Играем произведение, допустим, произведение-попурри на тему песен Майкла Джексона о мире, о дружбе, о земле.