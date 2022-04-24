Интересно для слушателя. Какое необычное музыкальное направление развивает Президентский оркестр?

Репертуар оркестра самый разнообразный. Со временем в коллективе появляется новое направление – рок. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Зарождение рок-программы в нашем коллективе произошло в Витебске. В амфитеатре мы сыграли несколько произведений. Это, боюсь ошибиться, был 2009 год. Нам стало понятно, что роковое направление интересно и для слушателя, и для музыкантов, которые играют в коллективе.

Первая программа в стиле рока получает название «Ураган». А после, претерпев некие изменения и дополнения, формируется программа «Дым над водой», которая состоит из нескольких частей. Она имеет большую популярность и успех у зрителя. Виталий Кульбаков:

В то время этой музыки, наверное, на нашей эстраде не хватало, этим занимались, наверное, только мы. Как бы ростки и начало положили другие коллективы в Западной Европе: английский, Лондонский королевский оркестр тоже сыграл программу, Берлинский оркестр сыграл со Scorpions программу. Наша программа очень интересная. Последняя из программ называлась «Мировые легенды рока». Мы постарались нашим худсоветом собрать сливки мировой рок-музыки.

Президентский оркестр сотрудничает как с белорусскими, так и с зарубежными исполнителями. В разные годы с творческими вечерами выступает Дмитрий Хворостовский, Мишель Легран, Демис Руссос, группа Скорпионс, Сара Коннор и многие другие мировые легенды. «Отбор достаточно жесткий». Кого брали в Президентский оркестр Республики Беларусь? Подробнее здесь.

Анна Миркос, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

В детстве когда-то я увлекалась музыкой, пластинки слушали. Была «Верасы» пластинка, и там были Александр Тиханович и Ядвига Поплавская. И я даже в детстве подумать не могла о том, что я когда-то буду играть на скрипке, на одной сцене с этой группой, с этими, не побоюсь этого слова, великими артистами.

Егор Дзыгун, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Я бы такие знаковые концерты вспомнил, пожалуй, это концерт с Мишелем Леграном. Это было пятилетие оркестра, тогда его пригласили. Я так понимаю, что маэстро не так часто был в Беларуси, может, до этого буквально пару раз. И надо сказать, что мы вообще переживали все, музыканты, так думали: как это, это же глыба с такой историей, с таким количеством альбомов, сотрудничавший с ведущими джазовыми музыкантами, с Майлзом Дэвисом, просто со звездами мировой величины. Обладатель «Грэмми», «Оскаров». Мы выучили программу. В первом отделении была программа с оркестром, во втором он играл со своим камерным составом. Конечно, когда он вышел на сцену, я вот такого не помню, но просто зал весь встал, просто в едином каком-то порыве, это такая энергия была, какое-то невероятное чувство. Посчастливилось и даже получилось сфотографироваться.

Виталий Кульбаков:

Яркий момент, я как дирижер в прошлом году работал с народной артисткой Грузии и России Тамарой Гвердцители. Вот это музыкант такого уровня, когда концерт идет по плану, допустим, два часа (у нас репертуар на два часа), и репетиция прошла за два часа. То есть это говорит о том, что музыкант музыканта понимает, что мы идем на одной волне, и было очень легко с ней работать. Каждое движение, голос ее, каждое движение игры на фортепиано для меня были понятны, как будто я с ней уже проработал 50 туров и 30 лет на сцене. Егор Дзыгун:

Поскольку я гитарист, мне интересна была еще программа с американским фьюжн-гитаристом Элом Ди Миолам. Это тоже был его первый визит в Беларусь. Это просто здорово, когда ты слушаешь записи человека, растешь на записях какого-то музыканта, а потом вживую видишь его, можешь пожать емуруку, можешь сказать пару слов, подписать диск, пообщаться. Видишь, как его музыканты в гримерке перекусывают, пьют какие-то напитки. Я даже подошел, говорю: «Это гитара Эла Ди Миола? Можно ее подержать?» – «Да, пожалуйста». Взял, поиграл. Это только по телевидению можно было видеть, на DVD.

Концерты Дмитрия Хворостовского в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь запомнились многим зрителям, а также и самим артистам оркестра.