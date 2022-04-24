«Отбор достаточно жёсткий». Кого брали в Президентский оркестр Республики Беларусь?

Президентский оркестр – это неотъемлемый атрибут государственности. Как правило, требования к нему достаточно строги. После открытия Дворца Республики принимается решение о создании нового музыкального коллектива в стране. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

20 лет тому назад, вот в этом году юбилей, Указом Президента Республики Беларусь был создан Президентский оркестр.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

В который вошли выпускники наших ведущих музыкальных вузов, а также студенты этих вузов. Первый состав оркестра был 38 человек, это вместе с администрацией оркестра. Максим Приходовский:

Основная функция Президентского оркестра – это обеспечение протокольных мероприятий. Но оркестр, сейчас уже можно сказать, единственный в мире президентский оркестр, который помимо основной функции проведения протокольных мероприятий или госспецмероприятий занимается еще и собственным творчеством, собственным развитием.

В октябре 2002 года начинаются прослушивания музыкантов. В эстрадно-симфонический оркестр отбирают профессионалов, готовых исполнять музыку различных жанров: от академической классической до джаза, рока и популярной эстрадной музыки. «Подглядываю за жизнью других людей». Что говорят артисты Президентского оркестра об участии в спектаклях? Подробнее здесь.

Анна Миркос, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Проводился конкурс, я в то время училась на пятом курсе консерватории и работала в музыкальном театре параллельно. Услышала о создании Президентского оркестра. В первый тур почему-то не пошла играть конкурс, потом услышала, что второй тур пошел. Думаю, значит все-таки не хватает там людей, и бегом поскакала играть в конкурс, в оркестр. По итогам конкурса в состав Президентского оркестра входят недавние выпускники и студенты Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета культуры, Минского музыкального училища имени Глинки. Средний возраст музыкантов – 23 года. Максим Приходовский:

Туда отбор достаточно жесткий, и, конечно же, мы отбираем только лучших. Невозможно попасть в оркестр, не пройдя конкурс, поэтому это жесткий отбор. Но в то же время и результат, который мы имеем, заслуживает уважения.

Виталий Кульбаков:

В этот коллектив стекались самые-самые что ни на есть сливки. И глаза этих выпускников, студентов, талантливой молодежи, в основном в нашем коллективе это были лауреаты международных конкурсов, стипендиаты Фонда Президента, то есть здесь была саккумулирована вся молодежь и вся элита, музыкальная элита. Это ведущие вузы страны – Белорусская академия музыки, Белорусский университет культуры. Традиционно мы считаем день рождения – это первая репетиция коллектива. Она состоялась 15 ноября 2002 года. А спустя месяц состоится и первое выступление Президентского оркестра во Дворце Республики. Анна Миркос:

Программа была классическая. Мы играли дивертисменты Моцарта.

Виталий Кульбаков:

Я считаю, что первое самое знаковое выступление, когда уже оркестр потихоньку собрался, сыгрался, это первое выступление в нашем большом зале во Дворце Республики 9 мая 2003 года.

Егор Дзыгун, ведущий мастер сцены, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь:

Я гитарист оркестра, работаю уже достаточно давно, 16 лет. И один из первых концертов – это был концерт, посвященный трехлетию оркестра. Я пришел, когда оркестру было уже три года. Это был большой сборный концерт, было очень много артистов – белорусские, приглашенные артисты. Среди звезд можно назвать Николая Носкова, группу «Новый Иерусалим», Петя Елфимов – такой большой, масштабный, разностилевой проект был.

Сплочение и становление коллектива происходит во время концертов и гастрольных туров. Первый проходит в 2004 году. Он посвящен 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках тура проходит 16 концертов во всех областных центрах и крупных городах страны.

Анна Миркос:

Это было очень занимательно и весело, очень сплотило коллектив наш. Это были туры по Беларуси, по городам. Было очень тепло, душевно, нас встречали. Буквально мы въезжаем в какую-то область, и нас встречали прямо с караваем люди, которые там живут. Этот каравай заносился прямо в автобус оркестра, и мы дружно его все по кусочку ели. В 2006 году проходит гастрольный тур в рамках фестиваля-акции «За сильную и процветающую Беларусь». В 2008 году – благотворительная акция «Президентский оркестр – детям» и тур «За здоровый образ жизни». В следующем году – тур, посвященный 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Виталий Кульбаков:

Вот эти первые туры, первые туры по Беларуси дали нашим молодым кадрам нашего коллектива, молодым артистам познакомиться с географией нашей республики, познакомиться с разными залами. Помню первые туры, очень было приятно, когда приезжаешь в Витебскую, Могилевскую, Гродненскую, Гомельскую области, и на границе области нас встречали с караваем. То есть это такое было событие. Приезжали корреспонденты местных радио, телевидения. У нас брали интервью прямо в автобусе, то есть это была такая очень интересная гастрольная жизнь.