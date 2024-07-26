«Мы братья, и поэтому мы должны всегда быть вместе» – артисты Беларуси и России о Союзном государстве

В 2024 году «Славянский базар в Витебске» собрал рекордное количество гостей – более 7 000 участников из 42 стран!

Творческие открытия и проверенные временем голоса – на сцене Летнего амфитеатра большой гала-концерт от Союзного государства. В заглавии – мудрость, спорить с которой сложно: народное братство дороже всякого богатства. Поэтому все песни, слова и пожелания – о дружбе и мире. Мезенцев о празднике в Александрии: еще одно подтверждение особых отношений, которые формируют Путин и Лукашенко.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Слава богу, что не забыли, что мы друзья, что у нас есть общие победы, потери, разочарования и желание жить лучше и дружить.

Аскар Абдразаков, заслуженный артист России:

У нас есть то, чего нет у них. У нас есть семья, семейственность, есть традиции семейные, у нас есть любовь между мужчиной и женщиной. У нас в семьях есть любовь – значит, есть дети. Я считаю, что это залог нашего большого успеха. Мезенцев: впервые в компетенции правительств Беларуси и России отнесены культурно-гуманитарные направления (подробности).