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Китайская мифология и европейские легенды. Выставка «Ненаписанные тексты» открылась в Минске

25 июня 2024 11:50
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Китайская мифология и европейские легенды. Выставка «Ненаписанные тексты» открылась в Минске-1

Китайская и древнегреческая мифология, произведения русской литературы и европейские легенды. Новая и очень интересная выставка открылась в арт-галерее «Высокое место».

Китайская мифология и европейские легенды. Выставка «Ненаписанные тексты» открылась в Минске-4

Дарья Солонинко, старший научный сотрудник арт-гостиной «Высокое место»:
На данной выставке представлены работы петербургского керамиста Сергея Ледяева и казахстанского художника Вячеслава Люй-ко. Эти работы отлично дополняют друг друга, и зрители могут увидеть более 50 произведений. Представлена живопись, графика, а также скульптурные композиции.

Китайская мифология и европейские легенды. Выставка «Ненаписанные тексты» открылась в Минске-7

Глядя на эти удивительные полотна, зритель словно вступает в диалог с мастером, размышляет и фантазирует.

Дарья Солонинко:
Само название выставки «Ненаписанные тексты» взято как раз из высказываний самих авторов. Вячеслав Люй-ко говорит, что в своих картинах он как будто иллюстрирует какие-то ненаписанные тексты, а Сергей Ледяев, наоборот, как будто это слово возвращает в физический мир с помощью своей керамики.

Подробности в видео.

# Выставка # Культура # Дарья Солонинко # Эрика Лаврецкая

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