В музее Якуба Коласа исполнили народные песни знаменитых земляков

Музыка и поэзия слились воедино в уютном дворике литературно-мемориального музея Якуба Коласа в Минске. Белорусская душа раскрылась в народных песнях и стихотворениях знаменитых земляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина наша занимается скрипкой, у нас давняя дружба с Якубом Коласам, музеем. Мы посещаем все мероприятия. Нам это очень нравится.

Наталья Михайлова, художественный руководитель государственного камерного хора Беларуси:

Эта идея целый год рождалась, и в этом году мы решили попробовать и запланировали целый цикл, который будет иметь название «Музыкальные четверги на Академической». Две недели назад был первый концерт, и сегодня это второй концерт из цикла. Следующий будет 22 августа. Будет звучать белорусская музыка и народная музыка в обработке современных авторов, композиторов, аранжировщиков.

В окружении вековых дубов и лип, посаженных самим поэтом, зрителям удалось прикоснуться к историко-культурному наследию белорусского народа. Такие музыкально-поэтические встречи могут стать хорошей традицией, которая привнесет свой вклад в сохранение национального достояния.