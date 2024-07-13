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В музее Якуба Коласа исполнили народные песни знаменитых земляков

13 июля 2024 14:11
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Музыка и поэзия слились воедино в уютном дворике литературно-мемориального музея Якуба Коласа в Минске. Белорусская душа раскрылась в народных песнях и стихотворениях знаменитых земляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее Якуба Коласа исполнили народные песни знаменитых земляков-1

Государственный камерный хор Беларуси под руководством заслуженной артистки Натальи Михайловой исполнил произведения на слова Якуба Коласа, Пимена Панченко, Рыгора Барадулина и Владимира Каризны. Голоса артистов создали неповторимую атмосферу, а живое родное слово затронуло душу каждого присутствующего.

В музее Якуба Коласа исполнили народные песни знаменитых земляков-4

Полина наша занимается скрипкой, у нас давняя дружба с Якубом Коласам, музеем. Мы посещаем все мероприятия. Нам это очень нравится.

В музее Якуба Коласа исполнили народные песни знаменитых земляков-7

Наталья Михайлова, художественный руководитель государственного камерного хора Беларуси:
Эта идея целый год рождалась, и в этом году мы решили попробовать и запланировали целый цикл, который будет иметь название «Музыкальные четверги на Академической». Две недели назад был первый концерт, и сегодня это второй концерт из цикла. Следующий будет 22 августа. Будет звучать белорусская музыка и народная музыка в обработке современных авторов, композиторов, аранжировщиков.

В окружении вековых дубов и лип, посаженных самим поэтом, зрителям удалось прикоснуться к историко-культурному наследию белорусского народа. Такие музыкально-поэтические встречи могут стать хорошей традицией, которая привнесет свой вклад в сохранение национального достояния.

# Народное творчество # Культура # Наталья Михайлова

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