Мезенцев о празднике в Александрии: ещё одно подтверждение особых отношений, которые формируют Путин и Лукашенко

Одним из ключевых событий праздника стал концерт «Союзные звезды в гостях в Александрии». Участие в нем приняли Зара, Александр Панайотов, Надежда Крыгина, Сергей Войтенко, хор Сретенского монастыря. Вместе пели любимые песни и наслаждались творчеством известных артистов. В прологе прозвучала тема 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Этот год знаменателен еще и тем, что народы Беларуси и России отмечают 25-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:

Тысячи ручейков в одной реке. Река российско-белорусской дружбы, сотрудничества, многовековой истории, уважения к Победе советского солдата в Великой Отечественной войне. И умение противостоять мужественно и не сгибаясь тому давлению, которое сегодня оказывается на нас Западом. Мы все не можем жить только работой, мы все не можем жить только цифрами товарооборота, наших успехов. Мы должны жить эмоциями. И более чем добрых сердечных эмоций в этот день в Беларуси найти нигде более, чем на Купалье, нельзя. Мы все сегодня гости главы белорусского государства. Это десятки и десятки тысяч человек. Это еще одно подтверждение системы особых отношений, которые формируют два наших лидера – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко.

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