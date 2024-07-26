Мезенцев: впервые в компетенции правительств Беларуси и России отнесены культурно-гуманитарные направления

В 2024 году «Славянский базар в Витебске» собрал рекордное количество гостей – более 7 000 участников из 42 стран!
Мезенцев о празднике в Александрии: еще одно подтверждение особых отношений, которые формируют Путин и Лукашенко.
В 2024 году «Славянский базар в Витебске» собрал рекордное количество гостей – более 7 000 участников из 42 стран!
Мезенцев о празднике в Александрии: еще одно подтверждение особых отношений, которые формируют Путин и Лукашенко.
Из рук белорусского лидера – премии Союзного государства авторам лучших образцов творчества, которые работают на мир и созидание. Награды на сцене Летнего амфитеатра получили руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко за создание цикла песен, Владимир Лиходеев – за работу над историко-просветительским проектом «Бацькаўшчына». Также в числе лауреатов – авторский коллектив, благодаря которому был создан музей в мемориальном комплексе «Хатынь».
Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:
Гуманитарное сотрудничество становится важнейшим компонентом отношений Беларуси и России в форматах Союзного государства, как и экономика, как и сотрудничество в оборонной сфере, обеспечении пограничной безопасности. Сегодня мы говорим об особом поручении глав государств в адрес национальных правительств. Одиннадцать направлений работы – и впервые в компетенции правительств Беларуси и России отнесены культурно-гуманитарные направления.
Подробности смотрите в видео.