В 2024 году «Славянский базар в Витебске» собрал рекордное количество гостей – более 7 000 участников из 42 стран! Мезенцев о празднике в Александрии: еще одно подтверждение особых отношений, которые формируют Путин и Лукашенко.

Из рук белорусского лидера – премии Союзного государства авторам лучших образцов творчества, которые работают на мир и созидание. Награды на сцене Летнего амфитеатра получили руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко за создание цикла песен, Владимир Лиходеев – за работу над историко-просветительским проектом «Бацькаўшчына». Также в числе лауреатов – авторский коллектив, благодаря которому был создан музей в мемориальном комплексе «Хатынь».