Реальные письма с фронта превратили в рассказы. Проект «Треугольник надежды» подготовили в БГУКИ

Память, сложенная треугольником. Так нередко называют те самые драгоценные письма с фронта – солдатские треугольнички, письма, которые ждали и читали всей семьей, домом, а то и целой деревней. Становится предельно понятным название белорусского культурно-патриотического проекта «Треугольник надежды». О нем поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Вавилов, режиссер, сценарист, поэт-песенник, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Мы впервые публично покажем, что мы приготовили, а приготовили мы нечто необычное. «Треугольник надежды» – название, которое подсказала нам педагог нашей кафедры Оксана Котович. Если человек получал с фронта треугольник, значит, солдат еще жив. А когда получали прямоугольный – это похоронка.

Почему «Треугольник надежды»? Это память прошлых лет, вложенная в письмо и переданная в будущее. На этом кроется сюжет, что ребята-студенты в православном храме находят мешок с письмами. И эти письма мы превратили в рассказы. Факт мы стали одевать в художественный вымысел, чтобы трогало душу.