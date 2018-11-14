«Мне трудно представить, что будет дальше»: прощание с композитором Игорем Лученком

Новости Беларуси. 14 ноября в Минске простились с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

В Дом офицеров на протяжении трех часов шел нескончаемый поток людей: друзья, ученики, коллеги, исполнители его песен и многочисленные почитатели таланта маэстро. «З ім адыходзіць цэлая эпоха». Аплодисментами проводили в последний путь композитора Игоря Лученка

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Беларуси:

Мне трудно представить, что будет дальше. С ним было как-то очень спокойно, и я был всегда уверен в том, что песенное творчество будет развиваться.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Военно-патриотическая тематика занимала в его творчестве особое место. И не одно поколение защитников Отечества воспитывалось на песнях, на произведениях, на творчестве Игоря Михайловича.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Почти 50 лет назад, Пуховичский район, в болота, идем в надежде, что выйдем где-то на места, где могут быть грибы. И вдруг вдоль канавы идет небольшого роста человек в куртке. Подходит ближе, а это Игорь. Я говорю: «Ты что здесь делаешь, в этих болотах?» «Сочиняю. Это же, – говорит, – наша земля белорусская. Она мне дает силы».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея:

Калі мы развітваемся з Ігарам Міхайлавічам, мы развітваемся з цэлай эпохай. Ён не столькі рабіў для сябе, колькі для людзей. Вот у гэтым асаблівасць жыццёвай пазіцыі Ігара Міхайлавіча. Ён назаўсёды застаўся маладым у сэрдцы. Нягледзячы на свой узрост, маладым камсамольцам, і гэта ён пранёс праз ус жыццё. Ён для нас з’яўляецца прыкладам, як трэба любіць сваю Беларусь.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Бог забирает лучших к себе наверх. Вечная память будет жить навсегда, навеки – так же, как Янка Купала, Якуб Колас, Владимир Мулявин. И Игорь Михайлович Лученок в одном ряду, эти великие песняры на нашей белорусской земле.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Если бы кто знал, сколько он помог людям. Это человек большого, любящего сердца. Александра Григорьевна, его жена, сын Андрей, Светлана, дочь, – они говорят: «Пойте, пойте пожалуйста. Вот самое главное, чтобы песни звучали, тогда он будет счастлив. Он будет настолько радостен». И песни будут звучать, потому что эти песни – это наше достояние, это сокровищница наша.