«З ім адыходзіць цэлая эпоха». Аплодисментами проводили в последний путь композитора Игоря Лученка

Новости Беларуси. А в завещании – музыка. В Минске простились с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дом офицеров пришли ученики, коллеги, исполнители его песен и многочисленные почитатели таланта маэстро. «С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. «Майский вальс», «Журавли над Полесьем летят», «Письмо из 45-го» стали поистине народными. Композитор нашел музыкальное звучание литературной поэтической формы. Стихи белорусских классиков – Колоса, Купалы, Богдановича, Панченко, Кулешова, Бородулина, Буравкина и советских классиков-шестидесятников Евтушенко и Рождественского – благодаря его таланту обрели нотное сопровождение.

Игорь Лученок, которого не стало на 81-м году жизни, похоронен со всеми полагающимися почестями на Восточном кладбище Минска.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Беларуси:

Мы потеряли замечательного человека, человека, написавшего песни, которые поет весь народ. Проникновенные песни до сердца. И для нас это большая утрата.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея:

З ім адыходзіць цэлая эпоха. Гэта чалавек, які сабе не належыў. Ён належыў людзям. І, канешне, ён таленавіты кампазітар, напісаў шэраг знакавых песен.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

В 1972 году он болел за меня. Говорил: «Чтобы осталось нам на века». Так оно и есть.