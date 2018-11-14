«З ім адыходзіць цэлая эпоха». Аплодисментами проводили в последний путь композитора Игоря Лученка

Новости Беларуси. А в завещании – музыка. В Минске простились с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. А в завещании – музыка. В Минске простились с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Дом офицеров пришли ученики, коллеги, исполнители его песен и многочисленные почитатели таланта маэстро.
«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком
На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. «Майский вальс», «Журавли над Полесьем летят», «Письмо из 45-го» стали поистине народными. Композитор нашел музыкальное звучание литературной поэтической формы. Стихи белорусских классиков – Колоса, Купалы, Богдановича, Панченко, Кулешова, Бородулина, Буравкина и советских классиков-шестидесятников Евтушенко и Рождественского – благодаря его таланту обрели нотное сопровождение.
Игорь Лученок, которого не стало на 81-м году жизни, похоронен со всеми полагающимися почестями на Восточном кладбище Минска.
Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Беларуси:
Мы потеряли замечательного человека, человека, написавшего песни, которые поет весь народ. Проникновенные песни до сердца. И для нас это большая утрата.
Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея:
З ім адыходзіць цэлая эпоха. Гэта чалавек, які сабе не належыў. Ён належыў людзям. І, канешне, ён таленавіты кампазітар, напісаў шэраг знакавых песен.
Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
В 1972 году он болел за меня.
Говорил: «Чтобы осталось нам на века». Так оно и есть.
Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
В нем столько простоты, искренности, доступности, столько юмора… Он жил так, как он хотел, и семья ему в этом помогала. Это очень важно. В нем было столько энергии, его хватало на всё. И мы всегда удивлялись: он не только успевал писать и не только песни – и камерные сочинения, и крупные сочинения. В то же самое время он был общественным деятелем. Он помогал, если бы кто знал, сколько он помог людям.
«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка
Среди множества наград Игоря Лученка – Орден Франциска Скорины и Орден Отечества. Он стал первым белорусом, имя которого увековечили на «Аллее звезд» в Москве. Есть именная плита и на звездной площадке «Славянского базара в Витебске». Его музыкальное наследие – это 400 композиций, среди которых действительно бессмертные хиты.