«Другая каста учителей» и «Внешний мир пропадал»: известные выпускники о минской детской художественной школе №1

По адресу Володарского 21, в самом сердце столицы, расположилась старейшая художественная школа Беларуси. За шестьдесят лет её порог переступило немало одаренных выпускников, имена которых сегодня гремят по всему миру, рассказали в программе «Минск и минчане».

Мало кто знает, что первые уроки проходили в не менее знаменитом театре оперы и балеты. Именно там, на четвертом этаже, в маленькой комнате, набор 1958 года сделал пробные мазки на холсте. Григорий Лойко – один из тех. Участник самых престижных форумов и обладатель несметного числа наград откровенничает: за всеми успехами стоит колоссальный труд его первых учителей.

Григорий Лойко, профессор, член Белорусского союза художников, преподаватель БГПУ им. М. Танка, лауреат I премии Министерства обороны РБ:

У меня была прекрасная учительница – Валентина Святоховская. Любовь к своему делу, к тому, что на сегодня я делаю всю жизнь – это привито, и в школе – в том числе.

Андрей Адамчик – нынешний директор школы №1 – тоже из бывших учеников. Придя в «художку» много лет назад, он и подумать не мог, что судьба сложится именно так. Просто хотел научиться рисовать. Первый день запомнил на всю жизнь, а то, что сдал вступительный экзамен и вовсе считает настоящим чудом.

Андрей Адамчик, художник, директор ГУО «Детская художественная школа искусств №1 им. В.К. Цвирко г. Минска»:

Смотрю, рисуют дети натюрморты с натуры: кувшин, яблоко. Я никогда такого в жизни не рисовал. Я посмотрел налево, посмотрел направо, и начал на ходу перенимать опыт, начал, как они, штрихи уложить по форме, мазками пытался форму вылепить, объём. Я даже не ожидал, что меня возьмут. Потому что, в основном, конечно, поступали сюда дети художников, или те, кто занимались где-то долго в студии.

Десятки лет не менее «звёздные» преподаватели отдавали всё самое лучшее будущим виртуозам кисти. Имена Зеленого, Бетановой, Соколинской, Паршина, Голышева и сегодня на устах ценителей советской живописи. Ребята учились у маститых художников не только искусству, но и получали от них бесценные жизненные уроки. Что, как уверяют мастера, куда важнее самой техники рисования.

Андрей Адамчик:

Попал к такому замечательному педагогу – Владимиру Александровичу Ткаченко. Мы начали всё аккуратненько закрашивать, чтобы, не дай Бог, красочкой не вылезть за контуры. И он говорит: «Ребята, что вы делаете?! Это же живопись!» Он сел за мольберт, начал писать. И он говорит: «Ребят, писать – это так классно!» Я понял, что вот тут что-то настоящее, здесь учат рисовать, как настоящих художников. Педагоги относились к нам, как к равным. Они задавали вопросы, как взрослым, о жизни, советовались. Это была абсолютно другая каста учителей. Хотелось приобщиться к этому миру искусства и хотелось стать такими, как они. Дружба, зародившаяся много лет назад, связывает взрослых детей по сей день. Директор школы всегда с нетерпением и трепетом ждет встречи со старым товарищем, одноклассником Романом Заслоновым. Это для тысяч он известный художник, участник Венецианского биеннале и Парижской выставки. А Андрей Адамчик помнит его безбородым, в смешном халате, пошитым бабушкой, но всё таким же весёлым и остроумным.

Заслонову подражают! А он скромно прячет глаза и лишь кокетливо улыбается, когда речь заходит о школе, с которой всё начиналось. Роман Заслонов, член Белорусского союза художников: Я когда на первое занятие пришел сюда, понял, что я ничего не умею и вряд ли когда-нибудь чему-то научусь. Мы попали к такому замечательному преподавателю – Владимиру Ткаченко. Это был настоящий художник. И самое главное, – что он умел заразить детей этим безумным отношением к искусству. Мы чувствовали, что мы вне времени. Попадая в художественную школу, внешний мир пропадал. Минск – одно из немногих мест, где во всём Советском Союзе были такие школы.

Леокадия Рогова уже тогда подавала большие надежды в мире изобразительного искусства. Девушка с успехом окончила легендарную школу и спустя годы поняла – её знания тоже могут кому-то пригодиться. Через много лет она вернулась сюда преподавать. Сегодня опытный наставник, вдобавок ко всему, завуч в родных стенах.