«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. В Дом офицеров приходят люди, чтобы высказать соболезнования родным и близким маэстро, с именем которого связана целая эпоха в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Игорь Михайлович человек был уникальный, преданный музыке, преданный эстрадному искусству, классическому эстрадному искусству, человек, который воспел творчество наших белорусских классиков, поэтов (Янки Купалы, Кулешова...) в своих произведениях. Человек, чьи произведения знакомы всем на всём пространстве: от Бреста до Камчатки. Это всенародно любимый автор. Это педагог. Человек, к которому всегда можно было обратиться за советом. Человек, который обладал уникальным чувством юмора, оптимизмом, который учил всех нас.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Это не просто потеря хорошего человека. Он был душевный, простой, открытый. Это потеря талантища, который показывал всему миру, что такое быть талантливым и оставаться нормальным, скромным человеком, который показывал пример, как надо и творить, и как надо относиться к людям. С огромной любовью и уважением относился ко всем, с кем соприкасался.