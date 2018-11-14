«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком
Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. В Дом офицеров приходят люди, чтобы высказать соболезнования родным и близким маэстро, с именем которого связана целая эпоха в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка
На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Игорь Михайлович человек был уникальный, преданный музыке, преданный эстрадному искусству, классическому эстрадному искусству, человек, который воспел творчество наших белорусских классиков, поэтов (Янки Купалы, Кулешова...) в своих произведениях. Человек, чьи произведения знакомы всем на всём пространстве: от Бреста до Камчатки.
Это всенародно любимый автор. Это педагог. Человек, к которому всегда можно было обратиться за советом. Человек, который обладал уникальным чувством юмора, оптимизмом, который учил всех нас.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Это не просто потеря хорошего человека. Он был душевный, простой, открытый. Это потеря талантища, который показывал всему миру, что такое быть талантливым и оставаться нормальным, скромным человеком, который показывал пример, как надо и творить, и как надо относиться к людям. С огромной любовью и уважением относился ко всем, с кем соприкасался.
Траурное молчание в зале, где проходит церемония, хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.
В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
Похоронят композитора на Восточном кладбище в Минске. Среди множества его наград – Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества. Игорь Лученок стал первым белорусом, имя которого увековечили на «Аллее звезд» в Москве.