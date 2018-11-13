Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров

Новости Беларуси. Известие о том, что композитора не стало, пришло ночью. Несколько недель тому Лученок был госпитализирован с инсультом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Лученок: «Песни – это дети, и они все любимые» Легендарный мелодист, народный артист СССР и Беларуси – весь его жизненный и творческий путь был наполнен музыкой. С именем Игоря Михаловича связана карьера многих популярных артистов – фактически, он стоял у истоков зарождения эстрадной песни в советские годы.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического оркестра:

Визитная карточка нашей страны. Человек, который очень любил свою страну. Любил свою Беларусь и сделал все возможное (а может, и невозможное), чтобы ее знали далеко за пределами нашей страны.