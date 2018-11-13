Прямой эфир

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров

13 ноября 2018 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Известие о том, что композитора не стало, пришло ночью. Несколько недель тому Лученок был госпитализирован с инсультом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров-1

Игорь Лученок: «Песни – это дети, и они все любимые»

Легендарный мелодист, народный артист СССР и Беларуси – весь его жизненный и творческий путь был наполнен музыкой. С именем Игоря Михаловича связана карьера многих популярных артистов – фактически, он стоял у истоков зарождения эстрадной песни в советские годы.

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров-4

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического оркестра:
Визитная карточка нашей страны. Человек, который очень любил свою страну. Любил свою Беларусь и сделал все возможное (а может, и невозможное), чтобы ее знали далеко за пределами нашей страны.

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров-7

Игорь Лученок ушел из жизни на 81-м году. После него остается музыка, которая будет звучать и память, которая будет жить.

# Некролог # Культура # Михаил Финберг # Игорь Лученок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Прожжённый пират. И, всё-таки, любовь его убила». Художники Шаппо – о новой выставке и почему растят бороды
13 ноября 2018 09:24

«Прожжённый пират. И, всё-таки, любовь его убила». Художники Шаппо – о новой выставке и почему растят бороды

«Самые лучшие годы в моей жизни». Детской художественной школе №1 г. Минска исполняется 60 лет
13 ноября 2018 08:45

«Самые лучшие годы в моей жизни». Детской художественной школе №1 г. Минска исполняется 60 лет

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии
12 ноября 2018 17:51

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии