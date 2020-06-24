Минкультуры о Гольшанах и Крево: «Выделены 3 миллиона белорусских рублей на проведение работ по реставрации»

Беларусь – страна замков, озер и уникальных традиций. Лесное бортничество на Полесье, ажурное ткачество в Городке, сказочная «выбиванка» в Новогрудке. Такого в мире больше нет. В самобытной шкатулке 143 элемента живой культуры. Ремесла, обряды, песни, танцы – наш национальный код. Только за последние 4 года у 633 исторических объектов началась новая жизнь. Среди них Коссовский дворец, стадион «Динамо», монастырь в Толочине.

Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь:

Продолжаются работы на таком уникальнейшем объекте, как Спасо-Преображенская церковь в Полоцке. Там проводятся уникальнейшие работы по отслаиванию фресковой живописи. Выделены 3 млн. белорусских рублей на проведение работ по реставрации на таких объектах, как Гольшаны и Крево. Законсервировав вот эти руины, вот эти объекты, мы дадим возможность нашим потомкам отреставрировать в дальнейшем.

Вот уже как 10 лет невозможно представить страну без культурных столиц. Сегодня практически у каждого местечка есть колоритный багаж. В этом году эстафету перехватила земля Гедимина и родина стекла – Лида, в следующем – не менее старинный Борисов. Культурный статус – стимул к преображению. Проведут квест по Короткевичу и вручат 1 000$. Что ещё будет на Дне письменности?

К слову, брендовых фестивалей и музеев в регионах становится больше. На нашей карте есть столица вишни, керамики и гармоника.

А топовую линейку Мир-Несвиж пополнил археологический музей «Берестье». Прогулка по городу XIII века – уникальная. Аналогов нет во всей Европе.

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Люди, гуляя мимо парка Челюскинцев, могут увидеть раритеты Национального исторического музея и таких проектов очень много.

Лидирует традиционно музей Великой Отечественной войны, безусловно, он является лидером, вообще, на просторах СНГ среди музеев. Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек» Где родился, там и пригодился – кредо специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. За 24 года более 4 тысяч ребят стали стипендиатами, дипломантами, лауреатами и самое главное – успешными в профессии. За наградами – уникальная система образования и сильная школа педагогов. Екатерина Дулова, председатель Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Одержав небольшую начальную победу, человек дальше, действительно, продолжает двигаться в этом направлении. Достаточно назвать, например, заслуженную артистку Республики Беларусь, приму белорусской оперы – Оксану Волкову, наш совершенно потрясающий скульптор, автор «Врат памяти» – мемориала в Тростенце – Константина Костюченко. Сегодня эти люди, находящиеся в такой очень хорошей творческой форме, они по сути вот-вот будут наставниками тех, кто идет следом.

Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году? Анна Теран пошла по маминым стопам и завоевала бронзу на Дельфийских играх. Молодая скрипачка играет в оркестре Большого, собирается в магистратуру, мечтает о своем сольнике и концертах. Быть лауреатом – огромная ответственность за себя и страну.

Анна Теран, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я считаю, что можно и у нас спокойно пробиться, есть все возможности, главное – желание. Хочется больше каких-то мероприятий, связанных с классической музыкой, возможно, с телевидением, каких-то конкурсов наших, чтобы молодые талантливые люди могли как-то проявлять себя и о них узнавали.