В Буэнос-Айресе пенсионеры вступили в ожесточённые стычки с полицией

В Буэнос-Айресе аргентинские пенсионеры вступили в ожесточенные стычки с полицией. Тысячи пожилых людей вышли на улицы, чтобы потребовать от властей обеспечить им достойную старость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной социального взрыва послужило сообщение о том, что президент Милей намерен наложить вето на недавно одобренный парламентом закон об увеличении пенсий. Возмущенные таким решением двинулись к зданию конгресса Аргентины, требуя отменить решение, которое обрекает на нищету миллионы пожилых аргентинцев. В знак солидарности к пенсионерам присоединились тысячи человек.

Они пенсионеры, а я пока работаю. Но я пришла сюда бороться за свои права, за права гражданина и за права моих сверстников, поскольку мы все скоро выйдем на пенсию. Поэтому всем аргентинцам нужно быть здесь.

Однако власти не захотели услышать мнение аргентинцев. Демонстрантов встретили усиленные наряды полиции. Против пожилых людей применили жесткую силу и даже дубинки. Однако пенсионеры не собирались отступать. Они вступили в ожесточенные схватки с полицейскими. Чтобы подавить неожиданное сопротивление, на разгон демонстрантов вывели даже водометы.

Как сообщается, в ходе столкновений пострадали более 30 человек и еще около 10 задержаны.