Прямой эфир

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии

20 июня 2020 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литографическая мастерская находится в центре Минска. Показываем в программе  «Минск и минчане», как мастера кисти сохраняют и старинные станки, и секреты технологии печатного дела. Своя история здесь у каждой детали.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -1

Светлана Петушкова, куратор Белорусского Дома Графики, мастер-печатник:
В этой мастерской работали классики белорусской графики. Такие, как Кашкуревич, Поплавский, Басалыга. Мы продолжаем традиции, мы сохраняем историю.

Камни известняка расставлены в мастерской, словно книги в библиотеке. На них художники и наносят рисунки для будущей литографии.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -4

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -6

На этом, например, сохранилась этикетка советской ликерной фабрики. Современные мастера работают карандашом, мелками и тушью. Процесс кропотливый, долгий и лучше не ошибаться. Неверный штрих резинкой не сотрешь – придется убирать при помощи гравировки специальной иглой.

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Екатерина Краева, художник:
Рисую карандашом, который создается в литографской мастерской на основе бараньего жира. Возможностей масса. Можно заливать мягкими переходами плавными, можно задавать четкие линии, комбинировать с типографской тушью.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -9

Художницу Анну Редько этот вид искусства привлекает возможностью прикоснуться к древним камням. Девушка создает серию работ к «Алисе в стране чудес».

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -12

Анна Редько, художник-иллюстратор:
Я делаю двенадцать иллюстраций к каждой главе произведения. Сейчас готовы пять работ. Одна зависла в Питере, я ее нарисовала, но еще не успела отпечатать. Одна из последних работ – такая Алиса к четвертой главе «Билль вылетает в трубу».

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -15

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -17

Технологию литографии в конце XIX века изобрел актер и литератор из Богемии Алоиз Зенефельдер. Камень с рисунком смачивается водой, с помощью валика наносится краска. Затем посредством специального пресса рисунок с камня переносится на бумагу. Если мастер имеет дело с многоцветной литографией, то каждый раз используется новый камень.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -20

Светлана Петушкова:
За один раз мы можем напечатать только один цвет. Здесь мы видим работу, выполненную в четыре цвета: черный, синий, оранжевый и желтая плашка. Для каждого нового цвета мы готовим камень заново. Сначала рисуем черный – печатаем. Потом мы шлифуем камень и рисуем следующий цвет – печатаем. И так каждый раз.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -23

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -25

Здесь есть работа, которая у нас в процессе: черный цвет уже напечатан, но она будет многоцветная в четыре цвета. И вот второй цвет уже изображен на камне, пока мы его еще не перенесли.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Коласа в Минске

Тот же самый лист бумаги нужно будет опять помещать под пресс. Сделать это необходимо очень точно, чтобы литографский оттиск был нужного качества. Александрина Вишневски печатает сегодня свою первую работу в технике литография.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -28

Александрина Вишневски, художник:
Я люблю изображать что-то мифологическое и даже религиозное. Эта работа близка людям, которые задумываются над тем, что делают и что их ждет в будущем. Художникам, в принципе. Интересно попробовать старые техники, которыми пользовались в прошлом, потому что мы вдохновляемся их работами и хотим досконально узнать, как это все происходило.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -31

Старинную технологию активно используют и в новом тысячелетии. К слову, Белорусский дом графики – единственное место в стране, где художники могут окунуться в мир литографии: узнать секреты технологий высокой печати и оставить свой след на камнях.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -34

Светлана Петушкова не только создает образные сюжеты, но и вдыхает в них жизнь: управляется с каменными холстами и старинным печатным станком на раз-два.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -37

Сегодня наиболее востребована техника создания графики офорт. В этом случае гравюра исполняется на металлической пластинке. На подготовленный лист цинка, меди или латуни художник наносит будущий шедевр. После ее погружают в кислотную среду, несколько минут – и клише готово.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -40

Виктор Савченко, художник-график:
Офорт – техника достаточно древняя. В 17 веке в Голландии была придумана. На медных пластинах гравировали, потом специальными иголками рисовали и травили. Не все могли купить картины, это было очень дорогое удовольствие. А гравюру могли позволить себе.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -43

Акватинта, сухая игла, травленый штрих – эти техники офорта позволяют изобразить богатые тональные и фактурные эффекты. Бумага должна быть влажной.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -46

Виктор Савченко:
Процесс здесь нельзя прерывать, потому что бумага высыхает, краски высыхают. Это все нужно делать в определенном ритме, нельзя останавливаться.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -49

На специальном станке под давлением за несколько секунд на бумаге появляется готовая картина. В свое время в этой технике творили Рембрандт, Дали и Пикассо.

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -52

Рисунки на камнях карандашом из бараньего жира. Как делают литографии -54

А белорусские художники подтвердили: литография – искусство, которое не подчиняется законам времени.

# Художники Минска # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Редчайшая 2-тонная бомба и зенитная установка из пулемётов «Максим». Новый музей откроют в Брестской крепости 22 июня
19 июня 2020 10:09

Редчайшая 2-тонная бомба и зенитная установка из пулемётов «Максим». Новый музей откроют в Брестской крепости 22 июня

Какие книги читает певица Венера? «Это непростой список правил, инструкций, чтобы добиться успеха»
19 июня 2020 09:21

Какие книги читает певица Венера? «Это непростой список правил, инструкций, чтобы добиться успеха»

Пейзажи Шагала: что сохранилось в Витебске? «Можем определить место, где он стоял, благодаря зданиям на заднем плане»
18 июня 2020 13:42

Пейзажи Шагала: что сохранилось в Витебске? «Можем определить место, где он стоял, благодаря зданиям на заднем плане»