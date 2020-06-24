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Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?

24 июня 2020 10:47
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Скоро состоится «Славянский базар» в Витебске. За 29 лет он стал визитной карточкой страны. Витебск накроет глобальный open air с фестом уличного искусства. А за титул лучшего вокалиста поборются исполнители из 18 стран. Инвестиция фестиваля в искусство бесценна. Вместе с ним на белорусском небосводе зажглись десятки звезд. К слову, список суперстар впечатляет. Месту встречи не изменяют.

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Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?-1

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Славянский базар – это не просто то место, где собирается вся творческая интеллигенция, популярные артисты, но это еще и тот фестиваль, который не только отвечает требованиям популярной музыки, а также объединяет в себе и классическое, и академическое народное искусство.

Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?-4

Мы услышим и «Чито-грито» в исполнении Вахтанга Кикабидзе, и будут Филипп Киркоров, Олег Газманов, Лолита, Томас Андерс, Кейт Райан.

Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?-7

Вместе с «Белай ластаўкай» Алена Ланская взлетела высоко. Гран-при на «Славянке» подарило путевку на «Евровидение» и звание «Заслуженной артистки». В ее васильковом небе и куточке Беларуси переливается красота родного слова. Высокое звание подарило крылья и поставило новые сверхзадачи. Когда совершенствоваться нужно каждый день. Силы в малой Родине.

Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?-10

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я из Могилева, у нас всегда было огромное количество различных кружков, конкурсов художественной самодеятельности, именно поэтому в здоровой конкуренции выделялись самые яркие представители. Земля взращивает каждого из нас, мы же не просто так рождаемся именно здесь.

Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?-13

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