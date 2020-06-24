Киркоров, Лолита и Томас Андерс. Кто ещё выступит на «Славянском базаре» в 2020 году?

Скоро состоится «Славянский базар» в Витебске. За 29 лет он стал визитной карточкой страны. Витебск накроет глобальный open air с фестом уличного искусства. А за титул лучшего вокалиста поборются исполнители из 18 стран. Инвестиция фестиваля в искусство бесценна. Вместе с ним на белорусском небосводе зажглись десятки звезд. К слову, список суперстар впечатляет. Месту встречи не изменяют. Минкультуры о Гольшанах и Крево: «Выделены 3 миллиона белорусских рублей на проведение работ по реставрации»

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Славянский базар – это не просто то место, где собирается вся творческая интеллигенция, популярные артисты, но это еще и тот фестиваль, который не только отвечает требованиям популярной музыки, а также объединяет в себе и классическое, и академическое народное искусство.

Мы услышим и «Чито-грито» в исполнении Вахтанга Кикабидзе, и будут Филипп Киркоров, Олег Газманов, Лолита, Томас Андерс, Кейт Райан.

Вместе с «Белай ластаўкай» Алена Ланская взлетела высоко. Гран-при на «Славянке» подарило путевку на «Евровидение» и звание «Заслуженной артистки». В ее васильковом небе и куточке Беларуси переливается красота родного слова. Высокое звание подарило крылья и поставило новые сверхзадачи. Когда совершенствоваться нужно каждый день. Силы в малой Родине.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я из Могилева, у нас всегда было огромное количество различных кружков, конкурсов художественной самодеятельности, именно поэтому в здоровой конкуренции выделялись самые яркие представители. Земля взращивает каждого из нас, мы же не просто так рождаемся именно здесь.